OnePlus confirme travailler sur une smartwatch

OnePlus travaille sur une smartwatch. C’est Peter Lau, le PDG de OnePlus, qui l’annonce. Si l’existence de cette montre connectée est confirmée, rien n’indique cependant qu’elle tournera sur Wear OS. Avec ce produit, OnePlus s’attaque à un nouveau format, après les smartphones et les écouteurs.

OnePlus est en train de plancher sur une montre connectée. Ce n’est autre que Peter Lau, le PDG de la marque sino-finlandaise, qui le confirme dans une interview accordée à Inputmag. Il affirme que le produit est en cours de développement, mais que rien n’indique pour l’instant qu’il sortira.

En effet, ce n’est pas la première fois que OnePlus planche sur sa smartwatch. Peter Lau explique qu’une première a été développée en 2015. Le format était alors en plein boom, grâce à Apple et son Apple Watch et à Wear OS de Google. Toutefois, elle a été mise de côté au dernier moment, OnePlus devant en urgence régler les problèmes de chauffe du OnePlus 2 (cause par le Snapdragon 810). De plus, il affirme que sortir une smartwatch aurait probablement trop éparpillé sa société.

A lire aussi – Test OnePlus 8T : si proche de la perfection

Dans cette interview, Peter Lau indique également que la marque travaille avec Google pour améliorer Wear OS, notamment sur la connectivité de cette plateforme avec les autres systèmes Android. Néanmoins, rien ne dit que la nouvelle montre de OnePlus tournera sur cet OS.

OnePlus ne confirme pas une montre sur Wear OS

En effet, 9to5Google, qui a relayé l’interview, avait compris que la OnePlus Smartwatch tournerait sur cette plateforme. Mais la marque a tenu à clarifier les propos de son PDG, affirmant que non, Peter Lau n’a jamais confirmé que la montre connectée et les propos sur Wear OS étaient liés.

Reste maintenant à savoir si OnePlus se lancera avec ce nouveau produit. Le moment semble opportun. En 2020, la marque a en effet diversifié son offre, en proposant des smartphones haut de gamme, la série 8, mais aussi des produits plus abordables, comme le Nord. Plus que ça, elle commercialise d’autres objets, comme des écouteurs sans fil, par exemple les One Buds Z, ou des téléviseurs en Inde. La montre ne serait que la suite logique à tout cela.

Et vous, seriez-vous intéressé par une smartwatch signée OnePlus ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Inputmag