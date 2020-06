Snapdragon 690 : Qualcomm démocratise la 5G et le 120 Hz sur les smartphones les moins chers

Qualcomm a levé le voile sur son nouveau processeur : le Snapdragon 690. Il s’agit là d’un SoC qui sera avant tout dédié aux smartphones d’entrée et milieu de gamme. Sa particularité est d’embarquer la 5G et de miser sur la vidéo.

La 5G est le grand enjeu des prochaines années dans le monde de la téléphonie et tous les constructeurs s’y mettent. Néanmoins, ce réseau du futur ne doit pas seulement être réservé aux smartphones haut de gamme. Qualcomm l’a bien compris, et après un Snapdragon 768G réservé aux terminaux milieu de gamme, le fabricant dévoile le Snapdragon 690, destiné aux produits les moins chers.

Le Snapdragon 690 est un processeur octo-core gravé en 8 nm Kryo 560 (Deux ARM Cortex A76 et six Cortex ARM A55) qui a la particularité d’embarquer la 5G avec son modem X51, ce qui le différencie de son prédécesseur, le Snapdragon 675. Ce dernier, très populaire auprès des constructeurs, ne va pas disparaître, mais il est amené à être remplacé progressivement par ce nouveau modèle dans le futur. Le Snapdragon 690 est accompagné d’une puce graphique Adreno 620 et promet des capacités intéressantes pour des smartphones budget.

Premiers smartphones équipés en 2020

Ce nouveau processeur permet en effet aux smartphones équipés d’embarquer un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Plus que cela, il s’axe sur la photo, avec un support des capteurs allant jusqu’à 192 mégapixels et permet de filmer en 4K HDR (mais en 30 FPS seulement). Plus encore, il est compatible avec l’IA Qualcomm Engine, qui améliore automatique les clichés.

Qui dit processeur, dit smartphone. Qualcomm assure déjà travailler avec plusieurs constructeurs, comme Sharp, TCL, HMD Global (Nokia), Motorola ou encore LG. Le Snapdragon 690 sera disponible dans le courant de l’année pour tous les constructeurs et Qualcomm assure que les premiers smartphones équipés sortiront avant la fin 2020.

A lire aussi – Snapdragon 865 : Qualcomm annonce l’arrivée de 19 smartphones 5G

Un processeur peu cher, destiné aux « petits » smartphones, qui pourrait cartonner dans un futur proche. Qualcomm a d’ailleurs énormément confiance dans ce nouveau produit, puisqu’il affirme qu’il pourrait apporter la 5G à deux milliards de téléphones dans le monde.

Nous attendons maintenant les premiers produits équipés, qui ne devraient pas tarder à être annoncés.