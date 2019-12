OnePlus pourrait dévoiler son premier smartphone pliable au CES 2020

OnePlus s’apprêterait à dévoiler son premier smartphone pliable lors du CES 2020 à Las Vegas, révèle un rapport en provenance de Corée du Sud. D’après les analystes, le concept phone teasé par la marque chinoise est en effet destiné à rivaliser avec le Galaxy Fold, le Motorola Razr et ou encore avec le Huawei Mate X.

Souvenez-vous : il y a quelques jours, OnePlus a teasé l’arrivée de son premier concept phone à l’occasion de son 6e anniversaire. Dans le cadre d’une conférence au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le fabricant a promis de présenter « quelque chose de spécial ». Fidèle à ses habitudes, OnePlus s’est montré avare en informations. Pour l’heure, nous ne savons donc absolument rien de ce mystérieux concept phone.

Le concept phone de OnePlus serait équipé d’un écran pliable

D’après un rapport du Korea Herald, un journal sud-coréen réputé, le concept phone de OnePlus est un smartphone pliable. Relayant les dires de plusieurs analystes, le média assure le concept phone « sera un autre smartphone à écran pliable, comme le Galaxy Fold de Samsung, le Razr de Motorola et le Mate X de Huawei ». Néanmoins, « aucun détail sur le nouveau modèle n’a été divulgué » tempère le rapport.

Quoi qu’il en soit, la description fournie par OnePlus cadre avec la présentation d’un téléphone avec écran pliable. Dans son teaser, la firme a en effet promis de montrer « une vision d’ensemble sur de nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones ». OnePlus va-t-il dévoiler un smartphone pliable d’un genre nouveau ? On en sait pas plus pour le moment.

On vous invite néanmoins à prendre le rapport du Korea Herald avec des pincettes pour le moment. Il y a seulement quelques mois, OnePlus disait ne pas être intéressé par l’idée de lancer un smartphone avec écran pliable au vu des coûts de productions encore très élevés. « Avec cette technologie, les coûts sont élevés et la valeur pour l’utilisateur final ne semble pas corréler » assurait Pete Lau, PDG de OnePlus. La firme aurait-elle déjà changé son fusil d’épaule ?

Source : The Korea Herald