OnePlus officialise la date de présentation de son smartphone pliable et laisse fuiter des spécifications

OnePlus a confirmé hier que la présentation de son premier smartphone pliable, le OnePlus Open, aura bien lieu le jeudi 19 octobre. En plus de cela, la compagnie a publié de nouveaux détails concernant sa fiche technique.

Avant même la présentation officielle de son produit, OnePlus propose déjà aux clients les plus impatients de précommander le OnePlus Open. Ceux-là recevront en cadeau une paire d’écouteurs Buds Pro 2, des intra-auriculaires d’une excellente qualité dans tous les scénarios possibles. Comme c’est souvent le cas de nos jours, la compagnie chinoise a rendu publique la nouvelle sur X/Twitter.

Les précommandes sont ouvertes, mais elles ne permettent pas encore de personnaliser la configuration de votre smartphone pliable OnePlus. D’après le Community Manager de la compagnie, il sera possible de modifier ces détails après l’officialisation de l’appareil. La compagnie se montrant bien chiche en détails, c’est grâce à un leaker que l’on obtient plus d’informations concernant le OnePlus Open, un smartphone « ouvert à tout », selon son fabricant.

La fiche technique du OnePlus Open a fuité sur les réseaux

À en croire le compte MysteryLupin sur X, la fiche technique du OnePlus Open a de quoi faire pâlir la concurrence. Le smartphone pliable bénéficiera de 16 Go de RAM, pour un stockage allant jusqu’à 512 Go. Il sera équipé d’un objectif périscopique offrant un zoom optique 6x. Il bénéficiera également de la charge rapide à 67 W, et d’après Arsène Lupin, il devrait profiter d’une autonomie exceptionnelle, grâce à « la plus grande batterie [implémentée] dans un appareil pliable ». Toutes les surfaces d’affichage disponibles permettront d’afficher 3 applications en simultané.

It also runs OxygenOS 13, has a 32 MP Front-Cam. pic.twitter.com/AhDSbBGURO — Arsène Lupin (@MysteryLupin) October 12, 2023

Toujours selon le gentleman camrioleur, il fonctionnera également sous OxygenOS 13 et disposera d'une caméra frontale de 32 MP. Selon OnePlus, l’Open sera le smartphone pliable le plus fin au monde, ce qui lui vaudra d’être vendu au tarif de 1699 $ (et bien plus cher sans doute en Europe). Il sera proposé en Voyager Black (noir) et Emerald Dusk (vert). Bien évidemment, ces informations sont à prendre au conditionnel, et il faudra donc attendre le 19 octobre pour en avoir confirmation.