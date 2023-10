OnePlus Open : des clichés du smartphone pliable ont fuité sur les réseaux, on vous les présente

Après avoir dévoilé son premier smartphone pliable en vidéo, la compagnie de Pete Lau a laissé fuiter des images du OnePlus Open. Cerise sur le gâteau, l'imposant module photo est enfin apparent.

Le OnePlus Open n’aura bientôt plus de secrets pour personne, esthétiquement tout du moins, puisque la compagnie a laissé échapper des photographies de son tout premier smartphone pliable sur les réseaux. Force est d’admettre que la proposition de la firme de Shenzhen est pour le moins séduisante. D’après WinFuture, l’Open sera la version proposée sur le marché international, tandis que les Chinois auront la primeur du Oppo N3 Fold. Cela dit, personne ne devrait perdre au change, puisque les deux foldables devraient partager la même plateforme technique, à quelques détails près.

Le site allemand nous apprend que BOE, à qui l’on doit l’écran pliable du ZenBook 17 Fold d’Asus, par exemple, fabriquera la dalle OLED flexible de 7,8 pouces à l’intérieur de l’appareil. À l’extérieur, si la rumeur dit vrai, nous aurons droit à un écran de 6,31 pouces de diagonale. Pour ce qui est des composants internes, le OnePlus Open devrait être propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, et la mémoire vive pourrait atteindre les 16 Go. La rumeur annonce un stockage limité à 256 Go.

Le OnePlus Open se dévoile sous tous les angles dans cette série de photos

Le OnePlus Open viendra se frotter à la concurrence des Pixel Fold, Galaxy Z Flip et Fold 5 notamment. Pour avoir le moindre espoir de séduire la clientèle, il devra donc proposer, en plus de finitions léchées, des performances irréprochables dans le domaine de la photo. Pour ce faire, le partenariat avec Hasselblad a été reconduit.

Bien que ces informations restent à prendre au conditionnel, on peut s’attendre à ce que l’imposant module caméra sur le dos du OnePlus Open arbore deux objectifs (grand-angle et très grand-angle) à 48 Mpx, ainsi qu’un capteur de 64 Mpx « avec un zoom optique 3x ». Le OnePlus Open devrait être commercialisé en Europe à partir du 19 octobre 2023, à un prix avoisinant les 1700 $ aux Etats-Unis. On peut donc s'attendre à ce qu'il soit encore plus cher de notre côté de l'Atlantique.