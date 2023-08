Comme d’autres grandes marques, chaque nouvelle sortie d’un smartphone haut de gamme s’accompagne des écouteurs dédiés. Pour son premium 11 5G, OnePlus commercialise ainsi les Buds Pro 2. La version antérieure autorisait déjà le son haute définition (LHDC) associé à une réduction de bruit active (ANC). Le constructeur chinois est-il parvenu à faire encore mieux ?

En 2016, Apple avait un monopole écrasant sur les écouteurs sans-fil. Aujourd’hui, spécialistes de la Hifi ou grandes enseignes, presque tout le monde commercialise ses propres écouteurs true wireless. Les constructeurs de téléphones se doivent de proposer à leurs clients des accessoires adaptés. OnePlus se fond parfaitement dans cette logique. En même temps que son smartphone haut de gamme 11 5G, le fabricant chinois sort des écouteurs, eux aussi premium : les OnePlus Buds Pro 2.

Les spécifications sont alléchantes : son HD, double connexion, ANC améliorée, collaboration avec Dynaudio, son spatial… On pourrait presque oublier que la marque n’a pas encore fêté ses 10 ans d’existence et qu’elle est spécialisée en téléphones à l’origine. Par rapport à l’essentiel du marché des buds (moins de 100 euros), le segment haut de gamme est moins chahuté. Il est aussi plus lucratif. OnePlus doit faire aussi bien que les spécialistes de l’audio tout en restant plus attractif qu’eux. Mission impossible ?

Prix et disponibilité

Les écouteurs true wireless OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles en France au prix de 179 euros depuis février 2023 sur le site officiel de OnePlus et Amazon. En dehors du site, on retrouvera également ces écouteurs intra-auriculaires sans-fil chez les détaillants habituels. Leur tarif semble être calqué sur celui des Samsung Buds2 Pro. C’est également un tarif intermédiaire entre les Apple Airpods de 2e génération et 3e génération. Les Sennheiser Momentum True Wirless 3 ont vu leur prix baissé, mais ils sont encore quelques euros plus chers.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles en deux coloris : Obsidian black (noir mat) et Arbor Green (vert foncé).

Fiche technique des OnePlus Buds Pro2

OnePlus Buds Pro2 Coloris : Arbor Green, Obsidian Black Poids : Écouteurs : 4,9 g (x 2)

Boitier : 47,3 g Dimensions : Écouteurs : 24,3 x 20,85 x 32,18 mm (x 2)

Boitier : 58 x 47 x 22 mm Batterie : Écouteurs : 60 mAh (x 2)

Boitier : 520 mAh Réduction active du bruit : oui Codec Audio : LHDC/AAC/SBC/LC3 Connectivité : USB-C, Bluetooth 5.3 Certification : IP55 (écouteurs)

IPX4 (boitier)



Design et ergonomie du boitier

Le boitier ressemble une boite de bonbons, inhabituellement plate et légèrement bombée. Difficile de se distinguer dans un étui pour écouteurs. OnePlus a conservé le look général du Buds Pro. Toutefois, celui du OnePlus Buds Pro2 a subi un très léger embonpoint par rapport à la génération précédente : 1 mm de plus en longueur et largeur. Rien de flagrant donc. Le blanc brillant et l’argent chromé ont disparu des teintes disponibles. Il faudra se contenter d’un noir mat, appelé noir d’obsidienne (Obsidian black) ou d’un vert tonnelle (Arbor Green).

Le constructeur a également abandonné le design brillant un peu trop tape-à-l’œil pour un revêtement satiné du plus bel effet. La matière est toujours du plastique, mais l’apparence est plus élégante qu’auparavant. On retrouve toujours la prise USB-C sous la charnière et une petite LED d’état en façade. Celle-ci indique la charge de l’étui (vert au-dessus de 20%), mais également l’appairage. Pour procéder à l’association entre téléphone et écouteurs, le bouton se trouve à l’intérieur. L’étui de charge du OnePlus Buds Pro2 a perdu presque 5 grammes par rapport à son aïeul.

Design et ergonomie des écouteurs

Autant l’allure du boitier est identique, mis à part le coloris, autant, celle des écouteurs varie par rapport aux premiers OnePlus Buds Pro. Ce sont toujours des écouteurs du type « béquille », mais ils arborent un traitement mat comme le boitier. Seule la zone tactile est encore brillante. C’est plus discret, mais aussi plus pratique pour s’assurer que l’on applique ses doigts au bon endroit.

D’ailleurs, il ne suffit pas d’effleurer les écouteurs, mais bien de les pincer pour opérer un contrôle. Ce peut être pratique dans les activités sportives où la tête est en mouvement. Les dimensions des écouteurs du OnePlus Buds Pro2 sont quasi identiques en poids et en dimensions que celle de la génération précédente.

App et fonctionnalités

Contrairement à Apple ou Samsung, OnePlus a fait l’effort de développer une app pour l’environnement iOS et Android : Hey Melody. Et les fonctionnalités proposées sont identiques. Le test d’ajustement des écouteurs existe sur de nombreux autres écouteurs, pas uniquement premium. OnePlus et ses Buds Pro2 vont plus loin en proposant la fonction « son d’or ». Sous ce thème un peu pompeux se cache un raffinement véritablement digne d’écouteurs haut de gamme.

C’est une sorte de mini audiogramme qui est réalisé. Différentes fréquences sont diffusées dans l’oreille gauche puis droite pour évaluer votre audition. L’utilisateur indique son niveau de perception avec un curseur. Une fois l’examen passé, les données recueillies sont moulinées pour créer une sorte de profil sonore. En fonction du profil choisi (plus d’aigus ou de basses par exemple), les OnePlus Buds Pro2 vont traiter la musique pour qu’elle soit mieux perçue par vos oreilles. Du sur-mesure acoustique.

En plus de ce « son d’or » et de l’égalisation sonore, il existe une fonction assez géniale : Zen Mode Air. En pressant au moins 3 secondes un écouteur, les OnePlus Buds Pro2 libèrent un bruit blanc. En fait, ce n’est pas un vrai bruit blanc (comme celui d’un ventilateur). C’est plutôt un bruit d’ambiance apaisant. On a le choix entre « lever de soleil chaud », « Island », nuit au camping », « littoral en été » et « méditation ». Il existe des dizaines d’apps qui font mieux pour aider à se relaxer ou se concentrer. Toutefois, cette fonction conserve la boucle sonore sur les écouteurs, même si votre téléphone est éteint par exemple. C’est parfait pour pratiquer une séance de méditation de pleine conscience entre deux rendez-vous ou simplement se déstresser dans les transports ou au boulot.

Les commandes sur les écouteurs sont les suivantes :

Presser rapidement l’écouteur gauche et/ou droit :

Lecture/pause

Rien

Presser deux fois l’écouteur gauche :

Rien

Lecture/pause

Précédente

Suivant (par défaut)

Assistant vocal

Mode jeu

Presser trois fois l’écouteur gauche :

Rien (par défaut)

Précédente

Suivant

Assistant vocal

Mode jeu

Presser longuement la tige de l’écouteur :

Aucune

Annulation du bruit

Annulation du bruit désactivé

Transparence

On remarque qu’elle diffère sensiblement de celles du OnePlus Nord Buds 2. Il n’existe aucune possibilité de régler le volume depuis les écouteurs. Les gestes sont uniquement statiques (appui) et non dynamiques (glisser) sur la tige.

À l’image de l’entrée de gamme Nord Buds 2, les OnePlus Buds Pro2 proposent une fonction disponible sur iOS et Android, mais absente des smartphones de marque OnePlus. Ainsi, le mode jeu fonctionne sur un iPhone ou un smartphone Android, mais est absente de Hey Melody sur le OnePlus 11 5G de test. Rappelons que cette fonctionnalité réduit la latence sonore. Elle privilégie la vitesse à la qualité audio pour que vous ne souffriez pas de décalage son-image en jouant. Avec un téléphone OnePlus, la latence tomberait à 54 ms, d'après le marketing de la marque.

Grâce à Google Fast Pair, la double connexion est terriblement pratique. En d’autres termes, elle autorise de passer d’un smartphone ou tablette à un autre, sans effectuer la laborieuse étape d’association. Même entre un appareil iOS et Android, ça fonctionne bien. Avec un smartphone OnePlus, c’est encore plus simple, car le téléphone de la marque reconnait immédiatement les écouteurs et propose la connexion.

Réduction active du bruit

Depuis que des écouteurs bon marché en sont équipés, l’atténuation des bruits ambiants n’est plus un argument de vente en tant que tel. Pour ce modèle premium, OnePlus devait aller un peu plus loin dans la sophistication. Au premier abord, en plus du mode transparence, le constructeur propose l’ANC de manière classique avec quelques réglages. Mais en regardant de plus près, c’est plus personnalisable que la concurrence.

Il existe certes 3 niveaux de réglages (doux, modéré et max) pour contrer le bruit ambiant, de -25 à -48 dB. Une modulation que l’on trouve déjà sur d’autres écouteurs. La spécificité des OnePlus Buds Pro2 est d’offrir une réduction du bruit active et intelligente. En d’autres termes, elle s’adapte à la puissance du bruit environnant. De cette manière, les composants électroniques sont moins sollicités et les batteries sont préservées. Le niveau d’ANC change rapidement mais pas instantanément, en fonction du bruit ambiant. Il faut tout de même compter une dizaine de secondes pour le passage d’un niveau à un autre. L’algorithme fonctionne bien, même s’il a tendance à sous-estimer la gêne sonore extérieure, en particulier avec des bruits intermittents.

Ces OnePlus Buds Pro 2 apportent un confort supplémentaire avec une réduction active du bruit personnalisée. Cette fois-ci, l’atténuation du bruit ne procède pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. En d’autres termes, ces écouteurs analysent la structure de votre oreille, en évaluant le bruit extérieur perçu dans votre conduit auditif. Ça semble un peu gadget, car la différence n’est pas notable. Signalons d’ailleurs qu’en ayant l’ANC en mode intelligent, l’activation de l’annulation du bruit personnalisé passe l’ANC en Max. Un bug… probablement.

De manière globale, la réduction active du bruit est en retrait de ce que l’on trouve sur cette gamme d’écouteurs premium. Moins bonne que des Samsung Buds Pro 2 ou même des écouteurs moyenne gamme. Par rapport aux plus récents OnePlus Nord Buds 2, c’est tout de même le jour et la nuit. Pour être certain d’avoir une isolation sonore optimale, on préférera activer le mode Max que le mode intelligent. Les modes Doux et Modéré ne seront que rarement exploités. Malheureusement, le mode Transparence ne propose aucune modulation dans l’amplification.

Acoustique

Quand on vend des écouteurs plus de 150 euros, on se doit de proposer une belle acoustique. Ces OnePlus Buds Pro2 sont heureusement à la hauteur. Ils présentent une belle musicalité. Comme ils constituent également un dispositif pour téléphoner, les mediums sont particulièrement bien restitués (comme beaucoup d’écouteurs Bluetooth). Toutefois, les aigus sont également acérés comme des katanas et les graves sont profonds comme l’épave du Titanic. En essayant sur différents smartphones, les résultats diffèrent sensiblement.

Sur smartphones Android, l’acoustique est satisfaisante, surtout si le téléphone intègre la technologie Dolby Atmos. OnePlus met en avant le son haute définition, notamment LHDC. Malheureusement, le son HD (codec LHDC) n’est accessible que depuis un smartphone OnePlus. Sur notre smartphone de test de milieu de gamme (Pixel 6a), le codec LHDC n’était pas disponible. Sur un smartphone plus ancien, mais plus premium, même constat. Il faut donc se contenter du pauvre codec SBC (maximum 44,1 kHz) ou du classique AAC (44,1 KHz). La déperdition sonore est sensible pour les plus mélomanes. Toutefois, pour profiter de l’offre gratuite des plateformes de streaming (Amazon, Deezer, Spotify…), le codec AAC suffit. Il est cependant préférable de bénéficier d’un traitement numérique comme Dolby Atmos.

Grâce à l’application Hey Melody, tous les utilisateurs Android comme iOS bénéficient du traitement du spécialiste audio danois Dynaudio. L’égaliseur Sound Master EQ propose 5 profils sonores (équilibré, vif, sérénade, basses et réglages de paysage sonore Hans Zimmer). Le dernier fait référence au célèbre compositeur musical de films comme Pirates des Caraïbes ou Interstellar.

Sur iPhone, le son (en local ou streaming) est de bonne qualité, mais l’iPhone n’exploite pas le son HD des codecs LHDC ou aptX. Seul le codec AAC est toléré par iOS. Heureusement, l’amplification de « Sound Master EQ » et « Son d’or » booste l’ensemble du spectre sonore, en fonction de vos gouts. Comme sur les smartphones Android, le partenariat avec Dynaudio s’entend. L’amplification logicielle tire parti de l’électronique pour reproduire des aigus tranchants, des graves abyssales et des mediums fidèles. Pour des écouteurs agnostiques (compatibles Android/iOS), l’expérience sonore est excellente. Les OnePlus Buds Pro2 rivalisent sans problème avec des Airpods de 3e génération et même les Airpods Pro de 2e génération… pour beaucoup moins cher.

Ces OnePlus Buds Pro 2 sont fournis avec trois tailles d'embout silicone et un petit câble USB-C. On aurait aimé un peu de formats comme les Technics AZ80.

Autonomie et charge

Pour des écouteurs premium, OnePlus se devait de faire mieux que ses Nord Buds 2 alors que ceux-ci possèdent moins de fonctionnalités et donc consomment moins d’électricité. Quelques spécifications suggèrent déjà la tendance. Le boitier des Buds Pro 2 embarque une plus grosse batterie (+40 mAh) et chaque écouteur gagne 16 mAh que les Nord Buds 2. En activant la réduction active du bruit à 50%, l’autonomie atteint 6h30. Si l’on utilise ces écouteurs sans ANC, on peut se passer de charge pendant 9h ! Des chiffres assez impressionnants, proches de la fiche technique.

Mais ces petits dispositifs sonores true wireless conservent les mêmes défauts que la version entrée de gamme. L’estimation de la capacité des écouteurs ou du boitier n’est pas précise. On a droit à une marge d’erreur de 10%, soit environ 30 min de musique avec réduction active du bruit.

Après une charge des écouteurs, le boitier perd environ 30% de la capacité de son accumulateur. En écoute avec ANC, on peut tabler sur un peu plus de 28h. Si l’on utilise ces OnePlus Buds Pro2 sans réduction active du bruit, on parvient à 39h d’autonomie. C’est beaucoup mieux que les Technics AZ80, Apple AirPods Pro 2e gen, mais même mieux que les Samsung Buds 2 Pro en écoute ANC, champions de l’autonomie.

En termes de charge, les OnePlus Buds Pro2 se débrouillent également bien. En 5 min, les écouteurs passent de 0 à 40% de capacité, suffisant pour assurer 3h de musique par exemple, sans bruit. Pour une recharge complète, il ne faudra patienter que 55min. Jolie performance si l’on compare avec les Technics AZ80.