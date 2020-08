OnePlus Nord : une troisième mise à jour d’OxygenOS améliore encore la qualité des photos

OnePlus déploie une mise à jour d’Oxygen OS destiné au OnePlus Nord. Elle est numérotée 10.5.4. Le constructeur indique que cette version n’apporte pas de nouvelle fonctionnalité et se consacre à améliorer l’expérience et à corriger quelques bugs, notamment au niveau des capteurs photo. La version européenne n’est pas encore déployée.

Avec le temps (et beaucoup de travail), OnePlus est devenu l’une des marques les plus assidues vis-à-vis des mises à jour d’Android et d’OxygenOS. Et la firme le prouve encore avec le OnePlus Nord qui bénéficie cette semaine de sa troisième mise à jour depuis son lancement il y a moins d’un mois.

Cette mise à jour d’OxygenOS, toujours basé sur Android 10, est numérotée 10.5.4. OnePlus a annoncé son déploiement sur son forum officiel, comme à son habitude. Notez qu’il existe trois versions de l’archive : une première pour l’Inde, une deuxième pour l’Europe et une dernière pour tous les autres pays. La mise à disposition de la mise à jour, en OTA bien évidemment, sera progressive. Elle sera d’abord aux utilisateurs indiens, puis ceux de la ROM globale, avant d’arriver en Europe. En Europe, le numéro de l’archive est 10.5.4.AC01BA.

Des corrections et des améliorations, surtout en photo

Dans le message annonçant l’arrivée de cette mise à jour, OnePlus confirme qu’il ne s’agit que d’un patch correctif. Il s’agit donc de corriger quelques bugs et d’optimiser le système d’exploitation. L’application Galerie devrait désormais démarrer plus rapidement. La musique en arrière-plan ne devrait plus s’arrêter si vous faites un selfie. Les appels visio devraient gagner en qualité. En outre, le respect des couleurs et de la balance des blancs a été amélioré aussi bien pour les selfies en basse luminosité que pour les clichés avec le capteur macro. Certains correctifs, non cités ici, concernent uniquement les utilisateurs indiens.

Il s’agit donc de la troisième mise à jour pour le Nord. En effet, OnePlus a déployé une première mise à jour quelques heures après la sortie du smartphone pour corriger la partie photographie, puis une seconde quelques jours plus tard pour apporter la compatibilité du Nord avec les Buds, les premiers écouteurs true wireless de la marque présentés en même temps que le Nord.