OnePlus Z : lancement sous le nom « OnePlus Nord » le 10 juillet 2020

Le OnePlus Z s’appellera en réalité « OnePlus Nord » ou « Nord by OnePlus » selon un dépôt de marque et des infos reprises par un leaker. Le smartphone serait dévoilé le 10 juillet 2020 en Inde.

Alors que cela fait des semaines que l’on vous parle du OnePlus Z, il semble que le constructeur n’a pas encore tout à fait arrêté son nom. Comme nous l’apprend le site Gizmochina, la marque, membre du fonds d’investissement BBK, a en effet déposé la marque « Nord by OnePlus » à la fin du mois de mars dernier. Un leaker et contributeur du blog allemand AllAboutSamsung, Max J., semble avoir eu accès à des infos internes. Il confirme que le nom de l’appareil sera « OnePlus Nord ».

Max J. avait déjà dévoilé une partie de la fiche technique du smartphone, on est donc tenté de donner un certain crédit à son « tuyau » même si à ce stade, et en l’absence de confirmation officielle, il faut prendre cette info avec prudence. OnePlus a déjà commencé à teaser le lancement du smartphone dans le courant du mois de juillet. Une info Android Central affirme que le lancement aura lieu le 10 juillet 2020 en Inde.

Lire également : OnePlus confirme qu’il produira à nouveau des smartphones moins chers

Le OnePlus Nord devrait tourner sous le nouveau Snapdragon 765G, une puce 5G un peu moins flagship que le Snapdragon 865, mais qui reste comparable comme le montrent certains benchmarks. A tel point que Google l’aurait choisie pour ses futurs Pixel 5. Dans le reste de la fiche technique, un écran AMOLED 6,5″ à poinçon, 8 à 12 Go de RAM, une batterie 4000 mAh et un triple capteur photo avec module 48 Mpx. Que pensez-vous de ce futur OnePlus Nord ou Nord by OnePlus ? Partagez vos retours et avis dans la zone commentaires de cet article !

Source : Gizmochina