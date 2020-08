OnePlus prépare un smartphone encore moins cher que le OnePlus Nord

OnePlus travaille sur un smartphone d’entrée de gamme. Encore plus abordable que le OnePlus Nord, le téléphone serait alimenté par le SoC Snapdragon 460 et serait privé de la 5G. On fait le point sur les dernières fuites apparues sur la toile.

Avec son OnePlus Nord, OnePlus a négocié un fracassant retour sur le milieu de gamme. Bien plus abordable que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, il est vendu au prix de départ de 399 euros. Mais la jeune marque chinoise ne compte pas s’arrêter là. Après s’être fait un nom sur le haut de gamme et le milieu de gamme, OnePlus ambitionne maintenant de grignoter des parts de marché sur l’entrée de gamme.

OnePlus va s’attaquer à l’entrée de gamme

Un faisceau de fuites concordant atteste en effet de l’arrivée d’un smartphone entrée de gamme chez OnePlus, rapportent nos confrères de Phone Arena. Comme la plupart de ses concurrents, dont Samsung ou Xiaomi, OnePlus cherche à diversifier son offre. D’après les informations dénichées par le leaker @_the_tech_guy dans le code d’un firmware OxygenOS, ce OnePlus Nord encore plus abordable serait alimenté par le SoC Snapdragon 460.

Incompatible avec la 5G, ce chipset est généralement intégré à des smartphones entrée de gamme vendus dans les pays émergents. Une version compatible 5G et dotée d’un Snapdragon 690 serait aussi dans les cartons, montrent plusieurs benchmarks apparues dans la base de données de Geekbench.

Pour baisser le prix de vente de son téléphone, OnePlus aurait décidé de faire l’impasse sur la recharge rapide Warp Charge 30T et la recharge sans fil par induction. Le smartphone se contenterait d’une recharge rapide 18W, ce qui n’a rien d’étonnant pour un appareil milieu de gamme.

Aux dernières nouvelles, ce OnePlus ultra abordable serait vendu sous la barre des 300 euros, avance Phone Arena. La marque chinoise lèvera le voile sur le terminal dès la fin du mois de septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de OnePlus. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

