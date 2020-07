OnePlus Nord : voici le design complet du milieu de gamme

Le OnePlus Nord s’illustre à nouveau sur la toile. Quelques jours avant la conférence de présentation en Inde, Evan Blass a publié plusieurs rendus montrant le design du smartphone milieu de gamme. On y découvre un écran troué doté d’un double capteur frontal et un quadruple capteur photo au dos.

Ce 9 juillet 2020, Evan Blass, un célèbre leaker, a publié sur son compte Patreon plusieurs rendus 3D du OnePlus Nord. Au vu de l’excellent historique de l’informateur, on peut accorder du crédit à ses informations. D’ailleurs, les rendus corroborent toutes les précédentes fuites apparues ces derniers mois.

Sur le même sujet : OnePlus Nord – il profiterait du capteur photo 48 MP du OnePlus 8 et serait vendu à 500 euros

OnePlus Nord : un total de 6 capteurs photo !

Comme prévu, le smartphone est recouvert d’un écran AMOLED troué. Pour rappel, OnePlus a en effet confirmé la présence d’une dalle AMOLED plutôt que LCD récemment dans une publication sur son compte Instagram. « Concevoir un smartphone abordable apporte son lot de défis et nous oblige à prendre des décisions difficiles. Mais nous n’avons pas fait de compromis sur l’écran » affirme OnePlus.

La cavité située dans le coin gauche de l’écran renferme un double capteur frontal. Contrairement aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le milieu de gamme ne se contente pas d’un module unique. Aux dernières nouvelles, il s’agirait d’un double capteur composé d’un module principal de 32 mégapixels. Sans surprise, la dalle est cerclée par de fines bordures légèrement incurvées.

Sur la face arrière, OnePlus mise sur un quadruple capteur photo disposé à la verticale. L’appareil est accompagné d’un flash LED. Selon les fuites, il serait composé d’un capteur principal de 48 mégapixels. Le OnePlus Nord dispose donc d’un total de 6 capteurs photo. C’est plus que les OnePlus 8 Pro.

Pour rappel, OnePlus présentera le OnePlus Nord lors d’une conférence en Inde le 10 juillet 2020. La firme chinoise annoncera ensuite l’arrivée du smartphone sur le marché européen dès le 21 juillet prochain. Les fuites tablent sur un prix avoisinant les 500 euros en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Evan Blass