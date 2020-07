OnePlus Nord : un benchmark dévoile ses performances sur Geekbench

Le OnePlus Nord apparait dans un nouveau benchmark sur Geekbench. Cette nouvelle fuite dévoile un premier aperçu des performances du smartphone milieu de gamme et confirme plusieurs éléments clés de la fiche technique, comme la quantité de mémoire vive intégrée.

Le OnePlus Nord, le smartphone qui signe le grand retour de OnePlus sur le segment milieu de gamme, s’est illustré dans un nouveau benchmark sur Geekbench. Le téléphone grimpe à 612 en single core et à 1955 en multicore. Ce score confirme les précédents résultats apparus dans la base de données de la plateforme. Evidemment, c’est un score bien plus faible que celui du OnePlus 8 ou du OnePlus 8 Pro. Plus haut de gamme, les deux terminaux sont alimentés par le Snapdragon 865 de Qualcomm.

Néanmoins, ce score reste plutôt prometteur pour un smartphone milieu de gamme. Il surclasse notamment le Redmi Note 9 avec SoC Helio G85, le Honor 9X avec Kirin 710F ou encore le Oppo Find X2 Neo avec Snapdragon 765G. Par contre, il ne parvient pas à tutoyer le Poco F2 Pro avec Snapdragon 865.

Snapdragon 765G et 12 Go de RAM pour le OnePlus Nord

Le benchmark confirme aussi l’intégration du SoC Snapdragon 765G, le chipset de Qualcomm gravé en 7nm. Pour épauler le SoC, OnePlus mise sur 12 Go de RAM, comme pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. D’autres variantes sont aussi dans les cartons de OnePlus, comme une édition moins chère avec 8 Go de RAM.

Comme le notent nos confrères de GSM Arena, un smartphone OnePlus avec 6 Go de RAM est récemment apparu sur Geekbench. Il pourrait s’agir d’une édition plus abordable du OnePlus Nord réservée à certains marchés. Selon le média, il n’est pas impossible que ce soit un simple prototype du OnePlus Nord.

Pour mémoire, OnePlus présentera le OnePlus Nord dès le 21 juillet 2020 lors d’une conférence en ligne. Aux dernières nouvelles, le smartphone serait commercialisé autour des 500 euros sur le marché européen. On vous en dit plus dès que possible sur le OnePlus Nord. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena