OnePlus Nord 2 : le modèle 128 Go du smartphone est à son meilleur prix

Le OnePlus Nord 2 fait l'objet d'un deal intéressant chez Amazon. Pendant une durée limitée, le modèle 128 Go du smartphone bénéficie en effet de plus de 70 euros de réduction pour atteindre les 323 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez manqué la précédente offre sur la version 256 Go du OnePlus Nord 2, sachez que vous pouvez vous rattraper avec ce nouveau deal en provenance d'Amazon.

En effet, le OnePlus Nord 2 disponible dans son modèle 128 Go est vendu par le géant de l'e-commerce au prix de 323,23 euros au lieu de 399 euros. La remise de plus de 70 euros se fait en deux temps : une première remise immédiate de 11% de la part d'Amazon et une autre réduction de 30 euros grâce à un coupon de réduction à cocher sur la fiche produit. Pour information, celui-ci est valable jusqu'au 31 mars 2022 et il faut bien choisir le vendeur Amazon pour obtenir le tarif réduit. Enfin, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, le OnePlus Nord 2 est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche OxygenOS. Côté photo, le téléphone est doté d'un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.