OnePlus lancera son premier smartphone pliant en 2023, c’est officiel

OnePlus se jette dans le grand bain ! La marque va commercialiser son premier smartphone pliant dans le courant de l’année 2023. Pour le moment, nous n’avons que peu d’informations sur ce produit, mais beaucoup d’espoirs.

Cela fait longtemps que les rumeurs autour d’un smartphone pliant signé OnePlus parcourent le net et aujourd’hui, la marque a décidé de faire le grand saut. Au MWC, elle a annoncé qu'un “Fold” arriverait dans le courant de l'année 2023.

C’est lors d’une table ronde organisée au salon de Barcelone que Kinder Lui, le président de OnePlus, a fait cette annonce. Oui, le OnePlus pliant sera commercialisé dans les mois qui viennent !

OnePlus annonce l’arrivée prochaine de son smartphone pliant

A quoi ressemble ce « OnePlus Fold » ? Le constructeur ne l’a pas dit. Quelles seront ses caractéristiques techniques ? Mystère. Son nom ? Pas un mot. Kinder Lui s’est contenté de donner les grandes lignes :

« Notre premier téléphone pliable aura la signature OnePlus, une expérience rapide et fluide. Il doit être un téléphone haut de gamme qui ne s'installe pas à cause de sa forme pliable, en termes de design industriel, de technologie mécanique et d'autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui vise à être au sommet de l'expérience du marché pliable d'aujourd'hui »

L’objectif est donc clair : marcher sur les plates-bandes des rois du segment, comme Samsung. On peut imaginer un terminal qui s’inspirerait de l’Oppo Find N2, qui se plierait donc comme un smartphone à clapet. OnePlus pourrait aussi opter pour un format livre, avec une pliure verticale. Tout est possible.

La plus grande question concerne le tarif du smartphone. Si les pliants commencent à voir leur prix baisser au fil des ans, ils restent cantonnés au marché du haut de gamme. OnePlus pourrait choisir de secouer le marché avec un terminal beaucoup moins cher. Après tout, c'est comme ça qu'elle s'est faite connaître.

Ne reste maintenant qu’à scruter les annonces de OnePlus. Pour le moment, pas un mot de plus sur ce produit mystérieux, mais nul doute que la marque communiquera dessus très prochainement.