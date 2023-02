Oppo lance le Find N2 Flip, un smartphone pliable avec une grande batterie à 1099€

Oppo vient officiellement de présenter en France le Find N2 Flip, son premier smartphone à clapet. Après des Find N2 grand format, Oppo étend donc sa gamme d’appareils pliables, dans l’espoir de faire de l’ombre à Samsung.

En décembre dernier, Oppo levait le voile sur son premier smartphone à clapet, le Find N2 Flip, mais il aura finalement fallu attendre plus d’un mois avant que ce dernier ne soit lancé en France. Comme son nom l’indique, le Find N2 Flip vient directement concurrencer les célèbres Galaxy Z Flip 4 de Samsung sur le marché des smartphones à clapet. Il vient compléter la gamme de smartphones pliables d'Oppo, qui était déjà composée du grand Find N2, mais ce dernier ne sortira pas en France.

Tout d’abord, notons que le Oppo Find N2 Flip est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 9000+ 5G, qui lui permet d’offrir des performances haut de gamme. Grâce à un design durable, Oppo promet 400 000 ouvertures et fermetures, et le smartphone est même certifié IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, il ne s’agit pas des meilleurs arguments que propose le smartphone.

Le Find N2 Flip promet une longue autonomie

Une des particularités du smartphone est sa grande batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge filaire 44W, qui lui permet de se recharger à 50% en seulement 23 minutes. C’est donc une plus grande capacité que les 3700 mAh du smartphone de Samsung, ce qui devrait lui permettre de tenir toute la journée.

Au niveau de l’écran principal, on retrouve une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et la technologie LTPO. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5, et offre une luminosité maximale de 1200 nits. A l’arrière, on retrouve un grand écran externe sans bordures de 3,26 pouces qui vous permettra de consulter vos notifications, d’interagir avec des widgets ou encore utiliser la caméra arrière.

En parlant de photo, on retrouve deux caméras au dos, dont une principale IMX890 de 50 MP avec une taille de 1/1.56 pouce et ouverture f/1.8. Il est accompagné d'un capteur ultra grand-angle IMX355 de 8 MP. Du côté des selfies, on retrouve une caméra IMX709 de 32 MP. Comme sur les récents smartphones d’Oppo ou de OnePlus, la partie photo a été développée conjointement avec le spécialiste Hasselblad. On retrouve même le processeur d'imagerie MariSilicon X d'Oppo, chargé du traitement des clichés. Notez qu'il est possible sur ce modèle de maintenir le smartphone partiellement plié tout en prenant des photos.

Enfin, côté logiciel, le smartphone est lancé sous ColorOS 13 avec Android 13, et Oppo promet 4 ans de mises à jour Android majeures, et 5 ans de correctifs de sécurité. Il s’agit donc du suivi le plus long à ce jour chez Android. Le Find N2 Flip devrait donc recevoir des mises à jour jusqu'à Android 17. L'appareil est plutôt compact, puisqu'il ne mesure que 166.2 x 75.2 x 7.45 mm pour un poids d'environ 191 grammes.

Prix et disponibilité

Le Oppo Find N2 Flip sera lancé en deux coloris : noir et mauve. Seule une configuration sera proposée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le tarif, il faudra débourser 1099 euros, soit un peu moins que le Galaxy Z Flip 4 à sa sortie.

La bonne nouvelle, c’est qu’un chargeur de 67W est inclus dans la boîte du smartphone, donc vous n’aurez pas à en acheter un séparément. Il faudra patienter quelques jours avant de recevoir votre smartphone, car les livraisons ne débuteront qu’à partir du 28 février prochain, et le Find N2 Flip sera disponible le même jour dans les différentes enseignes habituelles. Malheureusement, Oppo ne propose cette fois-ci aucune offre de précommande.