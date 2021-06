OnePlus dévoile le Nord CE 5G, son nouveau fleuron du milieu de gamme

OnePlus a dévoilé son nouveau smartphone qui veut peser dans le petit monde du milieu de gamme : le OnePlus Nord CE 5G. Il s’agit ici d’un terminal complémentaire à la gamme Nord et qui sera vendu entre 300 et 400 euros.

OnePlus a agréablement surpris son monde en 2020 avec le Nord, un milieu de gamme très convaincant. La marque revient à la charge avec le Nord CE (Core Edition) 5G, un smartphone qui se veut plus abordable.

Le Nord CE n’a pas pour ambition d’être le Nord 2, mais bien un nouveau smartphone venant se caler sur le créneau des produits entre 300 et 400 euros. Un terminal qui veut à séduire ceux qui cherchent un mobile 5G avec un écran AMOLED sur ce tarif.

Le OnePlus Nord propose un écran AMOLED

Le design reprend celui du Nord. Le smartphone mise sur sa légèreté avec ses 170 grammes et sur sa finesse avec ses 7,9 mm. Deux couleurs sont disponibles, noir et bleu turquoise. A noter que le bouton silencieux propre à OnePlus disparaît et que nous trouvons une prise Jack à la base du produit.

Pour ce qui est de la fiche technique, on l’avait déjà vu fuiter à plusieurs reprises, et elle se confirme aujourd’hui. Nous avons donc une dalle AMOLED de 6,4 pouces en Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté processeur, on trouve un modeste Snapdragon 750G épaulé par 6, 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations. Pour ce qui est du stockage, l’utilisateur a le choix entre 128 Go et 256 Go de mémoire.

Pas de collaboration avec Hasselblad pour l'APN, celle-ci étant réservée aux OnePlus 9. Ici, nous avons trois capteurs « maisons », un principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi qu’un monochrome de 2 mégapixels. Pour ce qui est de l’autonomie, le Nord CE propose une batterie de 4500 mAh plutôt encourageante et compatible avec la recharge rapide de 30 Watts. Le chargeur est bien évidemment fourni.

Le smartphone sera disponible à partir du 14 juin mais pourra se précommander dès demain vendredi 11 juin à 11 heures. Il sera disponible en trois versions : une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 299 euros, une autre avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 349 euros tandis que la version « ultime », avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire sera vendue à 399 euros.