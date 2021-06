OnePlus Nord CE 5G : cette vidéo dévoile tout la veille de l’officialisation

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par un célèbre leaker. Le document semble être une vidéo qui sera utilisée par OnePlus lors de la présentation du Nord CE 5G qui est prévue demain. En moins de 90 secondes, elle dévoile une grande partie des détails techniques qui seront officialisés.

C’est officiel : OnePlus présentera le OnePlus CE 5G demain. Si vous faites partie des clients de la marque, vous devriez avoir reçu un e-mail officiel dans votre boîte aux lettres vous annonçant que le téléphone sera présenté le 10 juin 2021. Cependant, assister à cette conférence perd de son intérêt de jour en jour. En effet, ce premier Nord de l’année n’a pratiquement plus aucun secret pour nous. Sa fiche technique et son design ont largement été dévoilés par des fuites successives.

Et cela se confirme encore aujourd’hui. Le leaker américain Evan Blass, alias Evleaks, a diffusé sur son compte Twitter une vidéo à propos du Nord CE 5G. Celle-ci semble être l’un des éléments qui seront utilisés demain lors de la conférence de OnePlus. Elle dure 89 secondes très précisément. Et elle décrit l’ensemble des arguments que la marque mettra en avant pour concurrencer les autres smartphones 5G abordables d’Oppo, de Realme, de Xiaomi ou encore de Samsung.

Cette vidéo dévoile tous les arguments du OnePlus Nord CE 5G

Ces arguments sont la charge rapide 30 watts, le port jack 3,5 mm pour brancher un casque, la connectivité 5G, le triple capteur photo dont l’élément principal est un modèle 64 mégapixels, la taille de guêpe (7,9 mm d’épaisseur), le Snapdragon 750G, l’écran 90 Hz et la batterie de 5000 mAh. Vous pouvez découvrir cette vidéo ci-dessous, intégrée au message originel d’Evan Blass.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Grâce aux fuites précédentes, nous pouvons ajouter quelques éléments à ces détails techniques. D’abord l’écran devrait mesurer 6,43 pouces. Il s’agira d’un écran AMOLED. Le volume de mémoire vive devrait être de 6 ou 8 Go. Et l’espace de stockage devrait être suffisant pour des usages classiques : 64 ou 128 Go selon les versions. Les capteurs photo secondaires seront des modèles 8 et 2 mégapixels, tandis que le capteur selfie serait un modèle 16 mégapixels. Reste à connaître le prix et les configurations disponibles. Rendez-vous demain !