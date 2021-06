OnePlus Nord 200 : voici la fiche technique du smartphone abordable

Le OnePlus Nord 200, le prochain smartphone entrée de gamme de la marque chinoise, se dévoile. Après un premier aperçu du design du téléphone, un informateur réputé a révélé la fiche technique complète. On y découvre notamment la présence d'un chipset Snapdragon 480 5G, un SoC destiné aux appareils les plus abordables du marché.

Après un retour réussi sur le milieu de gamme, OnePlus a lancé une poignée de smartphones entrée de gamme l'an dernier, les OnePlus Nord N100 et N10 5G. Vendu au prix de départ de 199€, le Nord N100 s'est imposé comme le téléphone le moins cher du catalogue de la marque.

Comme annoncé récemment par Pete Lau, PDG de OnePlus, le constructeur chinois s'apprête maintenant à lancer un successeur au Nord N100. Baptisé OnePlus Nord N200, le smartphone s'est illustré dans une première image officielle partagée avec nos confrères de PCMag. Sans surprise, on aperçoit un écran troué cerclé de bordures plutôt imposantes et un triple capteur photo logé dans un bloc à la verticale.

Sur le même sujet : OnePlus dévoile le Nord CE 5G, son nouveau fleuron du milieu de gamme

Écran 90 Hz, Snapdragon 480 5G et batterie 5000 mAh…voici le OnePlus Nord N200

Peu après ce premier aperçu officiel, Evan Blass, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié la fiche technique complète du OnePlus Nord N200 sur Twitter. Le téléphone est recouvert d'un écran LCD FHD+ de 6,49 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Pour mémoire, le OnePlus Nord N100 était cantonné à 60 Hz.

Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 480 5G, le même SoC que l'Oppo A93 5G, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L'autonomie est confiée à une batterie de 5 000 mAh compatible avec une recharge rapide de 18W.

Côté photographie, OnePlus mise sur un triple capteur photo arrière composé d'un objectif de 13 mégapixels, d'un module macro de 2 mégapixels et d'un capteur monochrome de 2 mégapixels. Dans le trou dans l'écran, on trouve un capteur photo pour les selfies de 16 mégapixels.

Enfin, Evan Blass assure qu'un lecteur d'empreintes digitales est placé sur la tranche. Le téléphone embarque aussi une prise casque 3,5 mm et un port USB-C. OnePlus ne devrait pas tarder à lever le voile sur le OnePlus Nord N200, qui se veut plus abordable que le OnePlus Nord CE que nous avons testé récemment. On vous en dit plus rapidement.

Source : PCMag