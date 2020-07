OnePlus Buds : la boîte offre 10 heures d’autonomie après 10 minutes de charge

Le boîtier des OnePlus Buds offre 10 heures d’autonomie en à peine 10 minutes de charge à en croire le responsable produit de la marque. L’appareil utilise la technologie de recharge rapide Warp Charge l’une des plus rapides du marché. Un point sur lequel ces écouteurs sont d'emblée nettement meilleurs que les AirPods d’Apple.

Jay Liu responsable de la division qui fabrique les OnePlus Buds, a distillé quelques infos sur les nouveaux écouteurs dans une interview accordée à Tech Radar. On apprend notamment que la boîte des écouteurs devrait utiliser la technologie de recharge rapide Warp Charge. Ce qui permet d’offrir selon le responsable 10 heures d’autonomie totale après 10 minutes de charge seulement.

OnePlus Buds : recharge rapide, mais des zones d’ombre

Attention, on ne parle pas de charge complète : lorsque la batterie du boîtier (430 mAh) et celle des écouteurs sont rechargées à 100 %, l’autonomie totale tourne normalement autour de 30 heures. Ce qui permet de commencer à faire quelques comparaisons, notamment avec les leaders absolus du segment que sont les AirPods. On peut espérer chez Apple une autonomie jusqu’à 24 heures lorsque vous écoutez de la musique ou 18 heures en conversation audio.

Le boîtier des AirPods peut offrir jusqu’à 5 heures de temps d’écoute ou 3 heures de temps de conversation après 15 minutes de charge (écouteurs dans la boîte). La recharge complète du boîtier des AirPods prend environ une heure. Reste que l’implémentation de la technologie Warp Charge dans le boîtier des OnePlus Buds comporte quelques zones d’ombres. Jay Liu affirme en effet d’un côté que « n’importe quel chargeur 10W » devrait permettre d’atteindre ces vitesses de charge, sans câble spécial.

De l’autre on apprend que la puissance de charge sera limitée à 5V à 1,5A ce qui donne un total de seulement 7,5W, à peine plus que les 5W pris en charge par le boîtier des AirPods. Les OnePlus Buds devraient être dévoilés en même temps que le OnePlus Nord lors d’un événement en réalité augmentée le 21 juillet 2020. On connaît déjà leur design et la présence d’un coloris noir.