OnePlus 9 : découvrez son design des mois avant l’annonce

Le OnePlus 9 s'illustre dans un premier rendu apparu sur la toile. Le futur flagship se distingue par son écran troué plat et cerclés de bordures anguleuses et un triple capteur photo placé dans un bloc rectangulaire. Voici les dernières informations disponibles.

Sur base des schémas de fabrication, nos confrères de 91Mobiles ont mis au point des rendus 3D montrant pour la première fois le design du OnePlus 9. Tout d'abord, on notera le retour de l'écran troué. La marque chinoise place à nouveau la cavité destinée à la caméra selfies dans le coin gauche de l'écran.

L'écran du OnePlus 9 mesure 6,55 pouces. Sans surprise, la firme mise sur une dalle OLED 120 Hz, similaire à celle des OnePlus 8T et OnePlus 8 Pro. Cet écran est entouré de fines bordures plates qui rappellent les iPhone 12 d'Apple ou le Galaxy S21 standard de Samsung. Les bordures ne sont pas uniformes. Comme toujours, la bordure inférieure – le menton- est légèrement plus épaisse.

Un triple capteur photo disposé dans un rectangle

Sur la face arrière, OnePlus glisse les 3 capteurs photo dans un bloc en forme de rectangle. On aperçoit deux objectifs de taille égale et un troisième module plus petit. Pour l'heure, on ignore les caractéristiques des modules. Sur le côté, on distingue l'inévitable flash LED. On peut s'attendre à ce qu'un hypothétique OnePlus 9 Pro embarque davantage de capteurs sur la face arrière. Une rumeur veut que OnePlus propose aussi une troisième déclinaison du OnePlus 9, plus abordable mais moins performante.

On vous invite évidement à prendre les images mises au point par 91Mobiles avec du recul. D'ici le lancement de la production de masse, OnePlus peut encore modifier le design de l'appareil. Néanmoins, on peut considérer que l'idée générale est déjà arrêtée à ce stade.

Pour mémoire, OnePlus devrait présenter les OnePlus 9 et OnePlus 9 dans le courant du mois de mars 2021. La marque chinoise souhaiterait empêcher Samsung et ses Galaxy S21 d'occuper le terrain pendant plusieurs mois. On vous en dit plus dès que possible sur les OnePlus 9. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 91Mobiles