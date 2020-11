OnePlus 9 : l’appareil photo de 48 mégapixels se dévoile

Le OnePlus 9 sera logiquement le prochain téléphone phare de la marque sino-finlandaise. On en sait aujourd’hui un peu plus sur le terminal grâce à des fuites. Ici, c’est surtout l’appareil photo qui est mis en avant. Le terminal disposerait de 3 capteurs dont un principal de 48 mégapixels.

La photo a toujours été le talon d’Achille sur les téléphones de OnePlus et le prochain terminal phare de la marque sera suivi de près sur ce sujet. Nous commençons d’ailleurs à avoir quelques détails grâce au site 91mobiles, qui nous livre des clichés de l’appareil ainsi que des infos sur ces fameux capteurs.

On peut ainsi voir le design global du téléphone, qui reprend les codes de la marque, mais en étant légèrement plus anguleux que son prédécesseur. On remarque également que le capteur a été placé sur le côté, à la manière d’un OnePlus 8T, et non en plein milieu comme le OnePlus 8 classique.

Un module pour trois capteurs

Le module photo est lui composé de trois capteurs ainsi qu’un flash. Le capteur principal serait de 48 mégapixels, similaire à ce qui se fait sur le OnePlus 8T sorti il y a quelques mois. Le second serait de 12 mégapixels (contre 16 sur le 8T) tandis que le troisième n’a pour l’instant pas de spécifications données. Le capteur pourrait être le IMX689 de Sony selon le site, mais pour le moment, rien n’est confirmé.

A lire aussi – Test OnePlus 8T : si proche de la perfection

Le OnePlus 9 devrait être dévoilé en 2021, mais les fuites nous ont déjà donné une bonne idée de ce à quoi devrait ressembler le terminal. Il devrait être équipé d’un grand écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait également être doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 875 ainsi que de 8 Go de RAM. La recharge rapide de 65 Watts, qui nous avait tant plu sur le 8T, devrait aussi faire son grand retour.

Un nouveau téléphone haut de gamme de la part de OnePlus, qui n’oublie cependant pas ses racines. Cette année, le constructeur a par exemple sorti le OnePlus Nord ainsi que le One Plus Nord N100 et le N10 5G.

Source : 91Mobiles