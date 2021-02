OnePlus 9 : son écran serait meilleur que celui du OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro pourrait embarquer un écran LTPO OLED avec une fréquence de rafraîchissement adaptative 120 Hz. C'est en tout cas ce que révèle le leaker réputé Max Jambor. À l'inverse, le OnePlus embarque lui un écran OLED en 120 Hz fixe.

En attendant la présentation officielle des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en mars 2021, les fuites et rumeurs à leur sujet se multiplient sur la toile. En ce jeudi 18 février 2021, nous devons la révélation du jour au leaker réputé Max Jambor. À travers un tweet énigmatique, le tipster nous informe que le OnePlus 9 Pro serait équipé d'un écran LTPO OLED avec une fréquence de rafraîchissement adaptative en 120 Hz.

Soit la même dalle que l'on retrouve sur le Galaxy S21 Ultra. La particularité des dalles LTPO est justement d'offrir un taux de rafraîchissement variable, qui peut aller de 120 Hz à 10 Hz selon les besoins (que vous soyez en train de jouer ou lire un livre numérique par exemple). Cela permet de gagner en autonomie, en diminuant la consommation énergétique de l'écran.

Or, Max Jambor a également confirmé que le OnePlus 9 ne bénéficierait pas de cette dalle, le constructeur préférant opter pour un écran OLED en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement fixe en 120 Hz. En d'autres termes et comme le soulèvent nos confrères du site Android Authority, les utilisateurs du OnePlus 9 bénéficieront d'un affichage 120 Hz en continu et dans n'importe quelle situation, tandis que les propriétaires de OnePlus 9 Pro devront faire avec cette fréquence de rafraîchissement adaptative (qui devrait néanmoins leur offrir plus d'autonomie).

La question qui se pose est alors la suivante : les possesseurs de OnePlus 9 Pro ne préfèrent-ils pas jouir d'un affichage 120 Hz constant au lieu de quelques dizaines de minutes d'autonomie supplémentaires ? Il faudra évidemment attendre confirmation de ces informations par le constructeur, lors de la présentation de ses deux flagships dans le courant du mois de mars 2021.

Pour rappel, et comme en attestent des photos volées et relayées par un Youtubeur, l'appareil photo du OnePlus 9 serait conçu en partenariat avec Hasselblad. La marque suédoise est spécialisée dans la fabrication d'appareils photo moyen format haut de gamme. Grâce à cette collaboration, OnePlus serait à même de combler son retard dans le domaine de la photographie. Pour l'instant, il est vrai que les appareils OnePlus peinent à rivaliser sur ce segment, en comparaison de ce que proposent Huawei et Samsung.

