OnePlus 8T vs OnePlus 8 : ce speed test montre lequel est le plus rapide

Le OnePlus 8T affronte son prédécesseur, le OnePlus 8, dans un speed test. Grâce à leur chipset Snapdragon 865, la présence de 8 ou 12 Go de RAM et l'excellente optimisation logicielle d'OxygenOS, la surcouche Android maison de OnePlus, les deux smartphones offrent des performances de haut vol. Mais lequel est vraiment le plus rapide ? Réponse ci-dessous.

Il y a quelques semaines, OnePlus levait le voile sur le OnePlus 8T, une version améliorée de son OnePlus 8. Le smartphone se distingue de son prédécesseur grâce à son écran 120 Hz, une charge rapide Warp Charge à 65 Watts, une plus grosse batterie, un quadruple capteur photo et une caméra selfies de 32 mégapixels. Par contre, les deux téléphones sont alimentés par le même SoC : le Snapdragon 865 de Qualcomm gravé en 7nm. Dans les deux cas, le chipset est épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive.

Pour comparer le deux smartphones en matière de performances, les vidéastes derrière la chaîne YouTube spécialisée “SpeedTest G” ont mis sur pied leur traditionnel speed test. Comme le veut la coutume, le test va mesurer le temps que prennent les deux smartphones pour ouvrir plusieurs applications, dont Facebook, Microsoft Word ou des jeux sur mobile. Ce test met donc en exergue la vitesse avec laquelle un terminal peut lancer une application Android mais ne mesure pas la vitesse de fonctionnement une fois l'application ouverte.

Victoire du OnePlus 8 face au OnePlus 8T !

Sans grande surprise, les deux téléphones signés OnePlus sont dans un mouchoir de poche. Au début du speed test, c'est le OnePlus 8T qui prend rapidement les devants. Après l'ouverture de quelques applications, le flagship a distancé son prédécesseur de plusieurs secondes. Mais arrivé à la fin de l'expérimentation, le OnePlus 8 est parvenu à rattraper son retard.

In fine, c'est le OnePlus 8 qui remporte le speed test. Néanmoins, les différences de vélocité sont minimes. Le OnePlus 8 n'a que en effet 2,1 secondes d'avance sur le OnePlus 8T. Ce n'est pas surprenant tant les smartphones sont similaires. Que pensez-vous des résultats de ce speed test ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.