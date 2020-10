OnePlus 8T : la mise à jour OxygenOS 11.0.1.2 améliore l’autonomie et le rendu photo

Le OnePlus 8T reçoit actuellement sa première mise à jour pour OxygenOS. La MAJ 11.0.1.2 de la surcouche Android de OnePlus apporte plusieurs améliorations, notamment au niveau de l'autonomie et des capteurs photo de l'appareil.

Lancé il y a tout juste une semaine, le OnePlus 8T s'impose déjà comme l'un des meilleurs smartphones du constructeur chinois. Il faut dire qu'il a de sérieux arguments : écran 120 Hz, un processeur Snapdragon 865, un chargeur 65 watts, nouvelle version d'OxygenOS, le tout pour 599€ seulement.

Avec le OnePlus 8T, OnePlus renoue avec ses fans de la première heure en proposant un nouveau milieu de gamme attractif et doté d'une fiche technique plus que solide. Dans notre test complet du OnePlus 8T, nous avons salué le travail accompli par l'entreprise chinoise, qui peut se targuer de proposer le meilleur appareil sur cette gamme de prix. Seules de moins bonnes performances du côté de l'écran et de l'APN sont venues ternir ce beau tableau.

OnePlus améliore l'autonomie et la photo du 8T

Et concernant justement le rendu photo, OnePlus vient de déployer la première mise à jour OxygenOS à destination du OnePlus 8T. Ce patch apporte principalement des améliorations au niveau de l'autonomie et des capteurs photo du smartphone. Comme le précise le changelog, la qualité de la vidéo en mode Nuit a été boostée, et la balance des blancs en mode photo a été retravaillée et optimisée selon les réglages choisis par l'utilisateur. Enfin, le constructeur a amélioré la stabilité globale de l'application photo du smartphone.

Sans rentrer dans les détails, le constructeur assure avoir optimisé la consommation d'énergie de l'appareil, pour une meilleure autonomie. Il faudra procéder à quelques tests d'endurance pour vérifier s'il y a effectivement un gain ou non. Ensuite, OnePlus a apporté plus d'options concernant l'Ambiant Display, et a amélioré la stabilité des fonctions de communication (appel, Wi-Fi, Bluetooth, etc.).

Et pour conclure, OnePlus intégre sur le OnePlus 8T le mode Canvas. Pour rappel, il s'agit d'une fonctionnalité inauguré sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Elle permet tout simplement de transformer votre fond d'écran avec un rendu “Canvas”, dessiné au crayon. Cela ne sert pas à grand chose, mais c'est esthétique. Pour l'activer, il faudra se rendre dans les Paramètres > Personnalisation > Fond d'écran > Canvas > Choisir l'aperçu de la photo. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement. OnePlus prévient directement les utilisateurs de la disponibilité de la MAJ via une notification. Simple comme bonjour.

Source : Android Central