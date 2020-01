OnePlus 8 Pro : l’écran troué façon Galaxy S10e se confirme en images

Le OnePlus 8 continue de se dévoiler. Plusieurs mois avant son lancement, une nouvelle fuite est venue lever le voile sur le design du smartphone. Comme prévu, le futur flagship est recouvert d’un écran troué similaire à celui du Galaxy S10e. En parallèle, OnePlus a mis en ligne une nouvelle vidéo teaser de l’écran 120 Hz.

Ce 15 janvier 2020, Gizmochina a mis en ligne deux rendus basés sur les films de protection d’écran dédiés au OnePlus 8 Pro. Le site a visiblement déniché ces images auprès d’un revendeur d’accessoires ayant déjà lancé la production de films protecteur. Certains revendeurs obtiennent en effet de précieuses informations directement de la part des constructeurs plusieurs mois à l’avance.

Les deux images mettent en avant le trou dans l’écran du smartphone. Une cavité destinée à loger la caméra selfie est en effet visible dans le coin supérieur gauche. La première protection d’écran mise en avant est plate et comporte un trou pour le capteur photo principal. La deuxième protection suit les bords incurvés du OnePlus 8 Pro mais recouvre le trou.

Quoi qu’il en soit, l’écran troué est donc désormais confirmé. Ces rendus corroborent d’ailleurs les images conçues par OnLeaks. Contrairement à certaines rumeurs, le smartphone n’est donc pas équipé d’un double capteur photo frontal façon Galaxy S10+. Le look de l’écran se rapproche plutôt du Galaxy S10e par exemple.

OnePlus tease l’écran 120 Hz en vidéo

Pete Lau, PDG de OnePlus, a publié une vidéo sur Twitter afin de mettre en exergue les avantages de l’écran 120 Hz, présenté il y a quelques jours lors d’une conférence. La vidéo compare la réactivité d’un écran 60 Hz classique à un écran 120 Hz. Pour rappel, une fréquence de rafraîchissement élevée signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est plus important. Sans surprise, le défilement d’une page web sur l’écran 120 Hz est donc beaucoup plus fluide. En comparaison, l’écran 60 Hz paraît saccadé. Que pensez-vous de cette démonstration ? On attend votre avis dans les commentaires.

