OnePlus 8 Pro, Apple Watch 5… : voici les grands gagnants des European Hardware Awards 2020

L’European Hardware Association a dévoilé les gagnants du European Hardware Awards 2020. Dans la liste des gagnants, nous retrouvons OnePlus, Apple, AMD, Xiaomi, Asus, Lenovo ou encore Microsoft. Le meilleur smartphone selon l’association est le OnePlus 8 Pro. La meilleure montre connectée est l’Apple Watch Series 5. AMD est également le grand gagnant dans la partie composants. Retrouvez ici toutes les surprises que réserve le palmarès 2020.

Comme tous les ans, l’European Hardware Association présente la liste des lauréats pour son prix European Hardware Awards. La cuvée 2020, qui brosse une vingtaine de catégories, dont une grande majorité en composants informatique (CPU, GPU, carte graphique, carte-mère, RAM, stockage, tour, système de refroidissement, souris, clavier, routeur, etc.) compte une belle brochette de marques.

Commençons à étudier ce palmarès par le prisme de l’électronique grand public. Le prix du meilleur smartphone est attribué au OnePlus 8 Pro dont vous pouvez retrouver le test dans nos colonnes. Il devance l’iPhone 11 Pro, l’iPhone SE 2020, le ROG Phone 2, le Mate 30 pro, le P40 Pro, le Find X2 d’Oppo (mais pas le Find X2 Pro), le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 10+ et le Redmi Note 9S. Il aurait été intéressant de voir si ce choix aurait été maintenu quelques semaines plus tard, avec le Find X2 Pro, Mi 10 Pro, le P40 Pro+ ou le tout prochain ROG Phone 3.

Apple sacré dans la catégorie montre, Xiaomi en domotique

Le prix de la meilleure montre connectée revient à l’Apple Watch Series 5. Elle devance la Fenix 6X Pro de Garmin, la Watch GT2 de Huawei et le Mi Band 4 de Xiaomi. Absent étonnant de cette liste, la Galaxy Watch Active 2, officialisée en août 2019. Le prix de la meilleure paire d’écouteurs True Wireless pour le 1More True Wireless ANC. Ce modèle un peu plus confidentiel déboute de grandes marques comme Apple, Huawei, Samsung, Sony ou Creative. Et celui du meilleur produit domotique revient au robot aspirateur autonome Roborock S6 de Xiaomi, devant les Nest de Google et l’Echo Show 8 d’Amazon.

En informatique, quelques prix intéressants sont à signaler. D’abord, du côté des composants où AMD a tant brillé que Nvidia et Intel n’ont remporté aucun prix. AMD remporte celui du meilleur produit hardware de l’année, avec les Ryzen de 3e génération, celui de meilleur CPU, meilleur GPU, meilleur CPU pour les gamers et meilleur CPU pour l’overclocking. Le prix du meilleur moniteur gaming revient à Gigabyte, celui de la meilleure carte graphique sous GeForce à Asus et celui de la meilleure carte graphique sous Radeon à Sapphire.

Microsoft, Asus et Lenovo élus dans les catégories laptop

Ensuite, signalons que le prix du meilleur PC portable revient au Surface Laptop 3 de Microsoft. Celui du meilleur 2-en-1 est offert au ThinkPad X1 Yoga de Lenovo. Celui du meilleur PC portable gaming au ROG Zephyrus G14 d’Asus que nous avons testé en mai dernier. Le prix du meilleur produit pour la réalité virtuelle revient à Valve avec Valve Index. Le concepteur de Steam surclasse donc les casques de réalité virtuelle de la concurrence, Occulus et HTC. Dans la catégorie clavier gamer, l’excellent G915 de Logitech, dont nous avons publié le test la semaine dernière, n’a pas remporté le prix. Le jury lui a préféré un modèle de Corsair, le K95 RGB Platinum XT.

Source : European Hardware Association