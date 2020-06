Domino’s Pizza teste la livraison de pizza sur une plage avec des drones

L’enseigne Domino’s Pizza a réalisé des tests pour livrer des pizzas à l’aide de drone. Les tests ont été réalisés sur une plage néerlandaise. Et les résultats sont concluants. Cependant, il reste encore de nombreux obstacles pour parvenir à un système de livraison pérenne avec des drones, notamment au niveau législatif.

La livraison automatisée avec des drones, de nombreuses entreprises y pensent. D’abord, cela permettrait de réduire considérablement la flotte de livreurs qui parcourent les routes et les rues. Cela baisserait évidemment certains coûts. Cela permettrait aussi de livrer dans certaines zones difficiles d’accès. Cela ouvrirait également de nouvelles opportunités de services. C’est ce qu’a tenté de démontrer l’enseigne Domino’s Pizza en fin de semaine dernière. L’information est rapportée par la chaîne d’information néerlandaise RTL Nieuws.

Domino’s Pizza a testé un service de livraison de pizza sur une plage située à Zandvoort, aux Pays-Bas (situé à une heure d’Amsterdam). Interrogée par nos confrères néerlandais, l’enseigne explique qu’elle teste ce mode de livraison dans des endroits inaccessibles aux livreurs en vélo ou en scooter. Ici, c’est donc le sable et la plage. Devant une hausse croissante de la demande de livraison vers des lieux « alternatifs », l’enseigne explique aussi avoir réfléchi à la possibilité de livrer des bateaux, par exemple. Et elle se dit satisfaite de ces tests.

Les drones sont-ils les livreurs du futur ?

Si la livraison par drone a longtemps été un sujet associé à Amazon, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les expérimentations se multiplient en attendant qu’un cadre légal émerge au sujet de l’exploitation commerciale d’un service de livraison par drone. Il faut en effet légiférer pour assurer un maximum de protection aux utilisateurs et aux installations urbaines (sans parler des hélicoptères et autres engins volants). Il y aura certainement des autorisations à émettre dans les pays qui autorisent cette pratique. C’est ce cadre qu’attendent Domino’s Pizza et les autres sociétés ayant réalisé des tests ces dernières années.

Il y a deux ans, nous rapportions dans nos colonnes qu’Uber Eats souhaitait mettre en place un service de livraison de repas avec des drones. L’objectif de la société était alors de commercialiser ce service dès 2021. Soit l’année prochaine. Il y a un an et demi, nous avons publié un article sur Google qui testait en Australie un service de livraison de café (la boisson, par les grains) par drone. Et ce ne sont là que quelques exemples d’initiatives prises par de grands noms.

Source : RTL Nieuws