OnePlus 8 : leur prix serait 140 € plus cher que les OnePlus 7T, à cause de la 5G

Le prix des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro aurait fuité à en croire WinFuture qui dit avoir mis la main sur la grille tarifaire d’un revendeur tchèque. L’augmentation serait inédite pour le constructeur : 140 euros en moyenne sur toute la gamme. Vraisemblablement à cause de la 5G.

OnePlus s’est fait connaitre par ses produits qui mettent depuis toujours la barre très haut au niveau du design et des performances, pour le prix le plus bas possible. Ce qui s’est confirmé de génération en génération avec des augmentations tarifaires plutôt modérées. Or, il semble, à en croire les prix dégottés par WinFuture chez le revendeur tchèque Alza, qu’il faut se préparer à une augmentation des prix particulièrement forte cette année.

Le blog donne ainsi les prix suivants :

OnePlus 8 (8/128Go): ~719 / 729 €

OnePlus 8 (12/256Go): ~819 / 829 €

OnePlus 8 Pro (8/128Go): ~919 / 929 €

OnePlus 8 Pro (12/256Go): ~1009 / 1019 €

Le premier constat, c’est que si ces prix se confirment, la marque a plus ou moins réussi à maintenir des prix sous les 1000 € sur l’ensemble de la gamme, comme Pete Lau l’avait promis. Seul le OnePlus 8 Pro 12/256 Go dépasse ce seuil entre 10 et 20 euros dans ces prix provisoires. L’autre constat, comme nous vous le disions plus haut, c’est que cette gamme est vraiment beaucoup plus chère que les OnePlus 7T lors de leur sortie.

Les OnePlus 7T et 7T Pro étaient en effet vendus dès 579 € et 759 € respectivement. Ce qui veut dire que l’on parle tout de même d’une augmentation de 140 €. Comme nous l’expliquions d’ailleurs dans un article plus général sur le sujet, le coupable, c’est la 5G. Pour l’heure, les composants disponibles (a priori la solution Qualcomm a été retenue par OnePlus) sont nettement plus chers. Et leur intégration complexe.

Le modem 4G/5G consiste en effet en une puce supplémentaire, par ailleurs assez énergivore. Les antennes sont aussi beaucoup plus complexes, ce qui conduit la plupart des constructeurs à adopter la solution clés-en-main de Qualcomm, mais qui représente parfois des défis en termes d’intégration, en raison de leur design et de leur épaisseur.

Tout cela engendre naturellement des coûts supplémentaires. D’autant que comme l’ajoutent nos confrères de Gizmochina, les OnePlus 8 qui seront lancés le 14 avril, seront certifiés IP68 pour la première fois dans l’histoire de la marque. Reste que même à ces prix, les OnePlus 8 feront partie des options les moins chères pour se connecter aux réseaux 5G. Le site dévoile au passage quelques nouvelles photos de coloris pour les deux variantes.