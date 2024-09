Le OnePlus Nord CE 4 Lite fait l'objet d'une belle offre Amazon. Actuellement, le smartphone 5G de la marque chinoise est affiché sous la barre des 280 euros et atteint surtout son prix le plus bas.

Alors que le coup d'envoi de l'édition automnale des French Days 2024 sera donné le 24 septembre prochain, Amazon propose à ses clients de s'offrir un smartphone OnePlus moins cher.

Disponible en deux coloris au choix, le OnePlus Nord CE 4 Lite compatible avec la 5G est à 279 euros au lieu de 329 euros, soit 50 euros de moins par rapport au prix conseillé. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Commercialisé durant l'été 2024 en France, le OnePlus Nord CE 4 Lite lié à l'offre Amazon est un smartphone d'entrée de gamme équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une résolution de 394 ppp.

On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 695, une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide à 80 W et le système d'exploitation Android avec une surcouche OxygenOS.

Concernant l'APN, le téléphone dispose d'un double capteur principal de 50 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour terminer, la prise en charge du Wi-Fi 5, la technologie sans fil Bluetooth 5.1, le NFC, le GPS et le port USB Type-C sont de la partie.