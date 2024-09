Le passe Navigo Liberté+ débarque sur Android et iPhone à cette date

De nouveaux tarifs et le dézonage seront appliqués au passe Navigo Liberté+ début 2025. Peu après, celui-ci pourra être utilisé de forme dématérialisée sur Android et iPhone.

Île-de-France Mobilités a annoncé l'arrivée prochaine de son passe Navigo Liberté+ sur smartphone, permettant de se délester de la carte physique. Il va débarquer sur les appareils Android et sur iPhone au printemps 2025. Il sera possible de valider un titre de transport sans contact par ce biais, mais aussi de recharger de l'argent depuis son mobile.

IDFM apporte également de nombreux changements au passe Navigo Liberté+ dès le 2 janvier 2025. Celui-ci va permettre de voyager dans toute l'Île-de-France à des tarifs simplifiés, puisque la distance ne sera plus prise en compte pour établir le prix d'un trajet. Il sera aussi plus avantageux financièrement de voyager avec un passe Navigo Liberté+ plutôt qu'en achetant des tickets de transport à l'unité.

Navigo Liberté+ : dézonage, nouveaux tarifs et disponibilité à venir sur mobile

Le tarif d'un trajet en métro, train et RER est fixé à 1,99 euro. Celui d'un voyage en bus ou en tramway à 1,60 euro. Les correspondances n'entrainent pas de coût supplémentaire, même si vous prenez d'abord un bus ou un tram et que vous poursuivez votre trajet en métro, train ou RER.

Selon Île-de-France Mobilités, “trois millions d'usagers occasionnels du bus, du train et du RER vont payer moins cher, avec un prix divisé par deux pour les très longs trajets”. Le dézonage du passe Navigo Liberté+ va permettre aux Franciliens habitant dans la Grande Couronne de voyager à des tarifs bien plus raisonnables, notamment dans le cas des trajets banlieue à banlieue.

La réforme doit permettre de garantir la cohésion sociale et territoriale en Île-de-France, inciter à utiliser davantage les transports en commun (le Plan des mobilités 2030 prévoit un objectif de -15 % de voitures particulières sur la route, soit 2 millions en moins par jour) et “en finir avec les absurdités créées par les 50 000 tarifs et les ‘pièges tarifaires' […], qui sont vécus comme des injustices”.

Le dézonage des tarifs concerne également les tickets achetés à l'unité et le passe Navigo jour unique à destination des touristes.