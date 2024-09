Si vous cherchez un PC portable gamer avec une bonne configuration, alors l'offre Cdiscount qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, le HP Victus de 16 pouces avec une carte graphique RTX 4060 est proposé sous les 900 euros par le site marchand français.

Le site e-commerce français Cdiscount vous invite à prendre la direction de sa plateforme virtuelle pour profiter d'une offre intéressante sur un bon PC portable de type gaming. Actuellement, le HP Victus 16-s1034nf est vendu au prix de 899,99 euros au lieu de 949,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 50 euros par rapport au dernier tarif appliqué au cours de ces 30 derniers jours.

Disponible dans un coloris noir, le HP Victus lié à l'offre Cdiscount est un PC portable équipé d'un écran de 16 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie ayant une capacité de 70 W/h, d'un processeur AMD Ryzen 5 8640H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Le laptop est aussi doté d'un clavier de type AZERTY et d'un pavé numérique. En revanche, il est dépourvu de tout système d'exploitation.

Côté réseau, on retrouve la norme Wi-Fi 6 et la technologie Bluetooth 5.3. Enfin, la partie connectique est composée d'un port USB Type-A, d'un port USB Type-C, de deux ports USB Type-A, d'un port HDMI 2.1, d'un port RJ-45, d'une prise adaptateur secteur Smart Pin et d'une prise combinée casque/microphone.