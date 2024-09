Grosse baisse de prix sur la TV Samsung The Frame de 2024, seulement ce week-end

À quelques jours du début des French Days, Samsung casse le prix de l'un de ses téléviseurs les plus appréciés. La TV The Frame de 2024 fait l'objet d'une baisse de prix allant jusqu'à 800 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une TV qui se transforme en tableau d'art, c'est la particularité des modèles de la gamme The Frame. Si vous aussi souhaitez transformer votre expérience, Samsung propose en ce moment une belle remise sur ses références de 2024.

Vous pouvez profiter de 10% de réduction avec le code promo MAISON10. Cette remise est exceptionnelle sachant qu'à la base, Samsung propose déjà une réduction allant jusqu'à 480 € selon la taille choisie. Pour rappel, la TV The Frame est disponible en des tailles allant de 43 pouces à 85 pouces.

Samsung The Frame : jusqu'à 800 € de réduction, mais il va falloir faire vite

Le code promo MAISON10 est valable ce week-end et lundi. Vous avez donc jusqu'au 23 septembre à 23h59 pour en profiter. En optant pour la version de 55 pouces par exemple, vous profitez d'une réduction totale de 420 €, soit 120 € + 300 € de réduction à la base. Le modèle vous reviendra à 1079 € au lieu de 1499 €.

La plus grosse réduction s'applique logiquement au modèle le plus grand, celui de 85 pouces. Il fait l'objet d'une réduction de 352 € + 480 €, ce qui correspond à une économie totale de 832 € très précisément.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung offre également le cadre (à l'exception du modèle doré) dont la valeur est de 80 €. Mais vous devrez sélectionner le cadre souhaité afin qu'il s'ajoute automatiquement au panier. Enfin, la livraison et l'installation de la TV sont également offertes.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les caractéristiques de la TV Samsung The Frame (2024)

La The Frame est une TV QLED 4K qui concentre tout le savoir-faire de Samsung en matière de téléviseur. Elle offre une excellente qualité d'image avec une excellente luminosité, une bonne gestion des couleurs ainsi qu'un traitement anti-reflets qui élimine les lumières parasites.

Au cœur de ce téléviseur, on retrouve la nouvelle puce Quantum Processor 4K, rapide et puissante qui assure la mise à l'échelle de tous les contenus en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et ce, quelle que soit la source.

La Samsung The Frame est une TV polyvalente qui s'adresse aussi aux joueurs. Elle dispose de 4 ports HDMI, dont un port qui gère les jeux en 4K jusqu'à 120 Hz. Les modes VRR et ALLM sont également de la partie, avec un support du FreeSync Premium.

Enfin, le mode Art vous permet d'accrocher la TV au mur en ayant l’illusion d’un véritable tableau. Lorsque la télévision est en veille, elle peut afficher des œuvres d’art choisies parmi les 2500 œuvres de l'Art Store ou parmi vos propres photos.