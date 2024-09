Bouygues Telecom va bientôt dire adieu aux cartes prépayées, voici les options qui s’offrent à vous

Bouygues Telecom a annoncé qu’il mettra bientôt fin à ses offres prépayées. Une décision qui obligera les utilisateurs à envisager d’autres solutions pour continuer à profiter de leurs lignes mobiles.

Le marché des télécommunications est en pleine mutation, et Bouygues Telecom ne fait pas exception. En plus d'une toute nouvelle décision de mettre un terme à ses offres prépayées, l'opérateur prépare d'autres transformations majeures. Avec le rachat en cours de La Poste Mobile et le lancement d'une nouvelle marque prévue pour octobre 2024, la société cherche à réorganiser ses offres fixes et mobiles. Ces changements coïncident également avec une révision de ses tarifs, destinée à fidéliser les abonnés.

Dans ses tarifs de vente récemment publiés, Bouygues Telecom a récemment officiellement confirmé la fin de ses offres prépayées. Les utilisateurs pourront donc continuer à recharger leurs cartes jusqu’au 30 décembre 2024. Après cette date, plus aucune recharge ne sera possible, et chacun devra gérer son crédit restant jusqu’à l’arrêt complet du service prévu en juin 2025. Ceux qui souhaitent conserver leur numéro devront impérativement demander la portabilité avant cette échéance, sous peine de devoir perdre leur ligne.

Bouygues Telecom organise la fin de ses offres prépayées en deux étapes

La fin des offres prépayées de Bouygues Telecom se déroulera en deux étapes. Jusqu’à la fin de 2024, les recharges seront encore possibles, mais après cette date, il sera impossible d’ajouter du crédit. Les utilisateurs devront donc utiliser leur solde restant jusqu’à l’arrêt total des services le 30 juin 2025. Pour ceux qui souhaitent conserver leur numéro, la portabilité devra être effectuée via le code RIO, obtenu en appelant le 3179.

Avec cette décision, Bouygues Telecom se retire donc définitivement du marché des cartes prépayées, laissant un vide que d'autres acteurs pourraient combler. Free Mobile, par exemple, pourrait saisir cette opportunité pour se lancer sur ce segment. Ce retrait concerne environ 6,9 millions de cartes en circulation en France. Les utilisateurs devront donc se tourner vers des forfaits ou choisir un autre opérateur avant l’arrêt définitif des offres prépayées.

Source : allo forfait