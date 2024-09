Le premier test photo de l’iPhone 16 Pro Max est sorti, voici comment il s’en sort face aux concurrents

Comme à leur habitude, les experts de DXOMARK ont passé les capacités en photo de l'iPhone 16 Pro Max au crible. Il s'en sort très bien, mais quelques défauts l'empêchent de prétendre au podium des meilleurs photophones du marché.

L'iPhone 16 Pro Max est disponible depuis ce 20 septembre 2024 aux côtés des autres modèles de la série d'iPhone 16. DXOMARK, référence de l'industrie en matière de test photo sur mobile, a publié ses résultats pour le nouveau smartphone le plus haut de gamme d'Apple. Sans surprise, il s'en sort très bien et fait mieux que son prédécesseur, l'iPhone 15 Pro Max. Mais il ne parvient pas à se hisser tout en haut du classement.

L'iPhone 16 Pro Max s'empare en effet de la quatrième place, ratant de peu le podium. Avec un score général de 157 sur la partie photo, le smartphone est relégué un petit point derrière le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic6 Pro, tous deux à 158. Le maître absolu reste le Huawei Pure 70 Ultra, qui domine outrageusement la concurrence avec un score de 163 et risque de n'être battu que par son successeur.

Un défaut au niveau du zoom qui coûte cher

L'essentiel reste que l'iPhone 16 Pro Max progresse par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, qui avait obtenu 154 l'année dernière selon le même protocole. DXOMARK estime que le nouveau modèle fait mieux en termes de qualité photo et que la prévisualisation y est bien plus précise. Par contre, si vous étiez déçu de l'effet bokeh appliqué par l'iPhone 15 Pro Max et ses performances en zoom, sachez que l'iPhone 16 Pro Max ne propose pas d'amélioration à ces égards.

Ce manque de progrès sur ces deux points explique en partie que l'iPhone 16 Pro Max ne parvienne pas à s'emparer à minima de la deuxième place du classement. DXOMARK note des “incohérences lors du zoom téléobjectif, avec une perte de détails dans la plage de 2x à 5x”. Ce défaut sape la note de l'appareil sur la catégorie zoom. Il se contente d'un score de 142, quand le Pixel 9 Pro XL monte à 155, le Magic6 Pro à 160 et le Pure 70 Ultra à 164. En ce qui concerne l'effet bokeh, Apple fait mieux que Google, mais moins bien que Huawei et Honor.

Toujours le meilleur en vidéo

L'expertise de la marque à la pomme en vidéo reste par contre inégalée. L'iPhone 16 Pro Max reçoit la meilleure note de DXOMARK sur cet aspect, avec une bonne longueur d'avance sur ses plus sérieux rivaux sous Android. Le test souligne des “images vidéo très détaillées et sans bruit, même en basse lumière”. Le nouveau mode 4K à 120 fps et les fonctionnalités professionnelles “pas disponibles sur les appareils concurrents” contribuent à ce qu'Apple creuse son avance sur le domaine de la vidéo.

L'autre segment sur lequel l'iPhone 16 Pro Max finit premier est celui de la prévisualisation. Cela signifie qu'il s'agit du smartphone qui offre la meilleure fidélité de l'aperçu dans l'application Caméra en comparaison avec le rendu final. Il est important que la prévisualisation soit précise pour savoir le résultat que l'on va obtenir et faire des ajustements si nécessaire, le dernier flagship brille sur ce point.

L'analyse de DXOMARK met aussi en avant “une performance exceptionnelle des couleurs, avec des images contenant une large gamme de teintes lumineuses et vives (surtout lorsqu'elles sont visionnées sur les écrans HDR d'Apple)”. Les outils mis à disposition des utilisateurs pour personnaliser les couleurs des images selon les goûts et préférences de chacun ont aussi fait mouche chez les évaluateurs. Dans la même veine, le test apprécie le “large choix d'options de retouche d'image pour personnaliser les photos”.

Enfin, l'iPhone 16 Pro Max impressionne par son délai d'obturation quasi nul, “permettant de saisir le moment décisif dans la plupart des conditions”. Les photos prises sur le vif ont plus de chance d'être un succès que sur la plupart des autres smartphones (comme le Samsung Galaxy S24 Ultra), ce qui n'est pas négligeable pour immortaliser des animaux ou des scènes de sport, par exemple. La petite ombre au tableau vient de l'autofocus, pas toujours très régulier, surtout quand la lumière vient à manquer. Apple fait ici moins bien que Google, qui a recours à l'IA sur le Pixel 9 Pro XL pour améliorer sa mise au point automatique, ou que Huawei, dont le Pure 70 Ultra est équipé d'un capteur à ouverture variable pour mieux s'adapter aux conditions lumineuses difficiles.

Source : DXOMARK