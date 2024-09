Boostez votre rentrée avec les offres spéciales PC portables de MSI

À l'occasion de la rentrée, MSI dévoile une série de promotions sur ses PC portables, idéaux pour les étudiants, les professionnels et les gamers. Laissez-vous séduire par des modèles à la pointe de la technologie, intégrant l'intelligence artificielle et des performances graphiques optimales, le tout avec un excellent rapport qualité-prix !

Que vous soyez à la recherche d'un ordinateur léger pour vos déplacements ou d'une machine robuste pour les tâches exigeantes, MSI vous propose une gamme variée à des prix imbattables, vous permettant de commencer l'année scolaire sur les chapeaux de roues. Ne manquez pas cette occasion de faire l'acquisition d'un appareil qui allie performance et style !

Le Pulse 16 AI C1VGKG-010FR à partir de 1599,99€

Le MSI Pulse 16 AI C1VGKG-010FR est un véritable concentré de puissance, conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants. Doté du dernier processeur Intel® Core™ Ultra 7 avec accélérateur d'intelligence artificielle intégré, il ajuste automatiquement les performances en fonction de vos tâches grâce à son IA Engine. Que vous soyez en train de jouer, de monter des vidéos ou de réaliser du multitâche intensif, l'optimisation en temps réel de l'IA garantit une expérience fluide et adaptée à vos besoins. Ce modèle associe parfaitement innovation et puissance, grâce à sa carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, offrant des performances graphiques de pointe pour les jeux ou les applications créatives.

L'IA ne se contente pas d'optimiser les performances : elle améliore également le confort d'utilisation. En analysant vos comportements, elle ajuste automatiquement les paramètres du système, garantissant une efficacité sans précédent. Le Pulse 16 AI intègre aussi une technologie de refroidissement avancée Cooler Boost 5, permettant de maintenir des températures optimales même lors des sessions les plus intenses. Son écran QHD+ de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz promet une immersion totale, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Ce modèle incarne une alliance parfaite entre puissance, intelligence et confort, faisant du MSI Pulse 16 AI un choix incontournable.

Le Thin GF63 12VF-263FR à partir de 869,99€

Le MSI Thin GF63 12VF-263FR est conçu pour offrir une expérience gaming performante dans un châssis élégant et fin. Doté d'un processeur Intel® Core™ i5 de 12ème génération et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, ce modèle garantit des performances fluides pour les jeux comme pour les tâches multimédias. Avec son écran de 15,6 pouces Full HD à 144 Hz, chaque détail est net et précis, vous plongeant au cœur de l'action. Le châssis en aluminium brossé allie robustesse et légèreté, faisant de ce PC portable un compagnon idéal pour les déplacements.

Outre ses performances graphiques et de traitement, le Thin GF63 12VF-263FR mise également sur une expérience sonore immersive grâce à la technologie Nahimic 3, qui délivre un son surround 360°. Son système de refroidissement optimisé et ses fonctions intelligentes comme SmartAuto et Ambient Silent AI, gérées via le MSI Center, garantissent un équilibre parfait entre puissance et silence. Ce modèle combine donc une conception esthétique à des technologies avancées, pour une expérience gaming optimale où que vous soyez.

Le Cyborg 14 A13VE-003FR à partir de 1299€ au lieu de 1449€

Le MSI Cyborg 14 A13VE-003FR est un ordinateur portable conçu pour les gamers et les créateurs à la recherche de puissance et de style. Équipé d'un processeur Intel® Core™ i7 de 13ème génération et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 avec 6 Go de GDDR6, il offre des performances exceptionnelles pour le jeu et la création de contenu. Son écran Full HD+ de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité d'image impeccable, essentielle pour les jeux rapides et les tâches graphiques. Le Cyborg 14 se distingue également par son design unique avec un châssis inférieur translucide, apportant une touche futuriste à l'ensemble.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, le Cyborg 14 A13VE-003FR intègre plusieurs technologies avancées. Le logiciel MSI Center permet de personnaliser les performances du PC grâce aux modes Gaming, SmartAuto et Ambient Silent AI, assurant ainsi un équilibre parfait entre puissance et silence. L'audio immersif est assuré par Nahimic 3 et la compatibilité Hi-Res Audio, qui vous plongent dans une ambiance sonore en 360°. Avec ses 16 Go de RAM DDR5 et son SSD PCIe Gen4, ce modèle est conçu pour une productivité optimale, que ce soit pour les jeux, le travail ou la création de contenu.

Avec une sélection variée de PC portables à des prix avantageux, MSI frappe fort pour la rentrée. Chaque modèle, qu'il s'agisse du puissant Pulse 16 AI, du performant Thin GF63 ou du polyvalent Cyborg 14, répond aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'ils soient étudiants, professionnels ou gamers. Grâce à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, des cartes graphiques de dernière génération et des systèmes de refroidissement optimisés, ces ordinateurs allient performance, confort d’utilisation et design élégant. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous équiper à des tarifs exclusifs pour commencer l’année en beauté avec MSI.

