Le vélo électrique pliable ENGWE EP-2 Pro est à moins de 900€ chez GeekBuying !

Envie de profiter des meilleures promotions de la rentrée sur des vélos électriques pliables ? GeekBuying frappe fort avec des réductions jusqu’à -44 % sur des modèles alliant performance, confort et praticité. Découvrez des vélos adaptés aux trajets urbains et aux escapades tout-terrain, avec des codes promo exclusifs pour maximiser vos économies !

GeekBuying, célèbre pour ses prix compétitifs, frappe fort avec des promotions de rentrée sur une vaste gamme de produits électroniques. Ce site spécialisé dans l'électronique et la mobilité urbaine propose des réductions spectaculaires sur ses vélos électriques pliables, idéaux pour la vie urbaine et les trajets quotidiens. En plus des réductions directes, des codes promo exclusifs viennent encore améliorer l’offre, une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de vélos électriques.

Parmi les produits phares de cette sélection, retrouvez :

Ces vélos électriques pliables se distinguent par leur conception ergonomique, leur autonomie adaptée aux trajets urbains et leur facilité de rangement. Que vous cherchiez à réduire votre empreinte carbone, à éviter les embouteillages ou à améliorer vos trajets quotidiens, ces modèles sont faits pour vous.

ENGWE EP-2 Pro : Un vélo performant et pratique pour tous les terrains

Découvrir le ENGWE EP-2 Pro à -37%

Le ENGWE EP-2 Pro est équipé d’un moteur brushless puissant, permettant d’atteindre jusqu’à 42 km/h en mode électrique pur. Ce vélo est conçu pour affronter divers terrains grâce à ses pneus larges de 20 pouces, idéaux pour la ville, la plage, la montagne ou la neige. Les trois modes de conduite — électrique, assistance ou manuel — offrent une flexibilité maximale selon vos besoins, que ce soit pour un trajet rapide ou une balade relaxante.

Ce modèle se distingue aussi par sa conception pratique et durable. Le cadre en aluminium est à la fois léger et résistant à la corrosion, tandis que la batterie amovible de 48V/13Ah permet une autonomie jusqu'à 120 km. Facile à plier, l'ENGWE EP-2 Pro se range aisément, que ce soit dans une voiture ou un espace restreint, en faisant un compagnon idéal pour les déplacements quotidiens.

ENGWE L20 : Un vélo électrique performant pour les longs trajets

Profiter du ENGWE L20 à -43%

Le ENGWE L20 est équipé d’une batterie 48V 13Ah, permettant une autonomie impressionnante allant jusqu'à 66 km en mode électrique pur et jusqu’à 140 km en mode assistance. Ce vélo est conçu pour des trajets longs, que ce soit en milieu urbain ou sur des terrains plus accidentés comme la montagne. Grâce à son moteur de 250W, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, offrant une expérience de conduite fluide et agréable.

Doté d'une transmission Shimano à 7 vitesses, le ENGWE L20 permet de s’adapter aisément aux différentes conditions de route. Sa suspension mécanique à l’avant assure un confort optimal, même sur les chemins difficiles. En termes de sécurité, ce modèle dispose d’un éclairage LED avant et d’un feu arrière 48V pour une visibilité accrue. Avec ses pneus de 20 pouces et sa capacité à supporter jusqu’à 120 kg, il est idéal pour les trajets quotidiens et les loisirs.

KuKirin V2 : Le vélo électrique pliable idéal pour la ville et les escapades

Découvrir le KuKirin V2 à -44%

Le KuKirin V2 est un vélo électrique pliable, conçu pour les trajets en ville et les aventures à la campagne. Avec un cadre et un guidon pliables, il se range facilement dans le coffre de votre voiture ou dans des espaces réduits. Pesant seulement 18,85 kg, il est particulièrement léger et portable, idéal pour les utilisateurs en quête de praticité. Ce modèle est équipé d'une batterie lithium-ion amovible de 36V/7,5Ah, qui permet de la recharger sans devoir déplacer tout le vélo. Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 km en mode assisté, il assure des déplacements sans souci.

Doté de freins à disque avant et arrière, le KuKirin V2 garantit une sécurité maximale avec un freinage rapide et précis. Les pneus pneumatiques de 20 pouces offrent une excellente adhérence et une absorption des chocs efficace, permettant de rouler en douceur sur différents types de terrains. Grâce à ses 7 vitesses Shimano et ses trois modes de puissance, ce vélo s'adapte parfaitement à diverses conditions de route, rendant chaque trajet confortable et agréable.

ENGWE P1 : Le vélo électrique pliable parfait pour vos trajets urbains

Profiter du ENGWE P1 à -14%

Le ENGWE P1 est conçu pour explorer les rues de la ville en toute simplicité. Doté d’un moteur de 250W et d’une batterie de 13Ah, ce vélo électrique pliable combine performance et confort, parfait pour les déplacements urbains. Il assure une conduite fluide avec une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie allant jusqu’à 80 km en mode assisté, vous permettant de parcourir de longues distances sans souci.

Ce modèle se distingue par ses pneus larges de 2,3 pouces, capables de s’adapter à différents types de terrains, aussi bien en ville qu’à la campagne. Son cadre en alliage d'aluminium garantit légèreté et durabilité, tandis que les freins à disque avant et arrière assurent une sécurité optimale. Le ENGWE P1 est également équipé d’un écran LCD intelligent, offrant un accès facile aux informations essentielles comme la vitesse et le niveau de batterie, améliorant ainsi votre expérience de conduite.

Super Sale : profitez des codes promo pour encore plus de remises

Pour maximiser vos économies, GeekBuying propose des codes promotionnels supplémentaires durant la Super Sale de la rentrée. Voici les principaux codes à utiliser pour profiter de réductions supplémentaires sur vos achats :

24SUPERP1 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat sur tout le site

pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat sur tout le site 24SUPERP2 pour 10€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site

pour 10€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site 24SEPOD1 pour 30€ de remise tous les 600€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques

pour 30€ de remise tous les 600€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques 24SEPOD2 pour 50€ de remise tous les 1 000€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques

pour 50€ de remise tous les 1 000€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques 24SEPOD5 pour 25€ de remise tous les 500€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques

pour 25€ de remise tous les 500€ d’achat sur la catégorie Vélos et trottinettes électriques 24SEPSH pour 8€ de remise tous les 150€ d’achat sur la catégorie Maison intelligente

Voir toutes les offres GeekBuying

Avec ces vélos électriques pliables en promotion, GeekBuying propose des offres imbattables pour la rentrée. Que vous cherchiez à améliorer vos trajets urbains ou à vous lancer dans l’aventure tout-terrain, ces modèles allient performance, praticité et style. Profitez des codes promo pour obtenir encore plus de remises et faites le plein de bonnes affaires avant la fin de la Super Sale !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.