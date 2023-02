Le OnePlus 11 est en précommande : où l’acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 11 5G fait ses débuts en France un peu plus d'un mois après son lancement en Chine. Et comme l'année dernière, le constructeur propose une seule version de son nouveau modèle haut de gamme. Il n'y a donc pas de OnePlus 11 Pro cette année. La bonne nouvelle, c'est que le prix d'accès est en baisse de 70 euros.

On serait tenté de positionner le OnePlus 11 mi-chemin entre le OnePlus 10T et le OnePlus 10 Pro. Mais dans les faits, il est meilleur que le 10 Pro dans certains domaines, tout en faisant des concessions dans d'autres. Quoi qu'il en soit, le OnePlus 11 5G est le soldat désigné par la marque pour aller se frotter aux ténors de la nouvelle génération chez la concurrence. Il s'oppose ainsi aux Galaxy S23 Series, et en particulier au Galaxy S23 Plus qui est son plus proche équivalent, ou encore au prochain Xiaomi 13.

Où acheter le OnePlus 11 au meilleur prix ?

Le OnePlus 11 est en précommande depuis le 7 février 2023 au prix conseillé de 849 € (8/128 Go), soit 70 € de moins que le OnePlus 10 Pro à son lancement. La version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est quant à elle proposée au prix de 919 €. Le smartphone sera disponible dès le 16 février prochain.

Et comme Samsung avec les Galaxy S23 Series, OnePlus propose une offre de lancement qui permet de précommander le OnePlus 11 à un prix encore plus intéressant. Jusqu'au 16 février 2023, la marque offre 100 € de bonus reprise pour toute précommande du OnePlus 11. Voir les conditions ici. En plus de la valeur de reprise du smartphone, vous bénéficiez donc d'un bonus supplémentaire de 100 €. Le prix du smartphone revient ainsi à 749 € pour la version 8/128 Go et 819 € pour la version 16/256 Go.

Jusqu'au 16 février 2023, pour toute précommande du OnePlus 11 5G sur le site officiel, la marque vous offre aussi (au choix) : des écouteurs OnePlus Buds 2 Pro ou une enceinte connectée Bang & Olufsen Beosound A1 de 2e génération dans la limite du stock disponible. L'enceinte est offerte uniquement pour une précommande de la version 256 Go du OnePlus 11.

Quelles sont les caractéristiques du OnePlus 11 5G ?

La grosse nouveauté du OnePlus 11, c'est évidemment le Snapdragon 8 Gen 2. Le nouveau SoC haut de gamme de Snapdragon en fait l'un des smartphones les plus puissants du moment. La puce est épaulée par 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go (UFS 3.1) ou 256 Go (UFS 4.0) de stockage.

L'écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces devrait une fois encore être l'un des meilleurs du marché, comme nous l'avions constaté lors de notre test du OnePlus 10 Pro et du test du OnePlus 10T. Il s'agit d'un écran LTPO avec un taux de rafraichissement variable allant de 1 à 120 Hz. L'écran bénéficie d'une protection Gorilla Glass Victus.

Pour l'autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh qui tient jusqu'à 2 jours comme nous l'avons constaté lors de notre test du OnePlus 11. La batterie est compatible avec une charge ultra-rapide de 100W. Il fait 25 minutes pour charger intégralement le smartphone. Et il suffit de 5 minutes pour regagner 25% de charge et 10 minutes pour passer de 0 à 50%.

Enfin, pour la partie photo, on retrouve un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX581 de 48 MP et un téléobjectif IMX709 de 32 MP, avec zoom optique 2X. La caméra selfie est d'une définition de 16 MP.