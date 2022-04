OnePlus 8, 8 Pro et 8T : une nouvelle mise à jour d’Android 12 va améliorer l’autonomie

OnePlus vient de déployer une nouvelle mise à jour sur certains de ses anciens appareils, dont notamment le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8T. En plus de corriger certains bugs, elle devrait améliorer leur autonomie.

Après avoir reçu Android 12 sur leurs OnePlus 8 il y a un mois, certains utilisateurs sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’apparition de nombreux bugs, qui n’ont visiblement toujours pas été corrigés malgré les nombreux correctifs déployés par le fabricant chinois. Ceux-ci se plaignaient notamment que la nouvelle version drainait plus rapidement la batterie de leur appareil.

En réponse à la colère des utilisateurs, OnePlus a rapidement déployé une nouvelle mise à jour destinée à améliorer l’autonomie de ses anciens appareils. Nommée C.16, la mise à jour a été lancée sur les OnePlus 8, 8 Pro, 8T et 9R et sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs à travers le monde. D’après les notes de patch, elle devrait « optimiser la consommation d'énergie dans certains scénarios, amélioration de l'autonomie de la batterie ». Il faudra attendre qu’un nombre suffisant d’utilisateurs installent la mise à jour avant de savoir si les soucis ont été corrigés.

OnePlus améliore la recharge rapide de ses smartphones

Il y a maintenant une semaine, OnePlus avait déployé une autre mise à jour (C15) qui était, elle, destinée à améliorer la recharge rapide des smartphones cités ci-dessus. Les notes de la mise à jour précisaient également qu’elle corrigeait un « problème occasionnel qui rendait la reconnaissance faciale indisponible », ou encore un « problème d’affichage anormal lors de l’activation d’applications dans certains scénarios ».

Comme à chaque mise à jour, la stabilité générale du système a été améliorée, et un bug qui affichait une notification « l’appareil photo est activé » a été résolu. Pour rappel, Android 12 devrait être la dernière version du système d’exploitation de Google qui sera déployée sur la huitième génération de smartphones OnePlus, puisque le fabricant n’avait annoncé que deux ans de mises à jour. Désormais, sur les smartphones premium les plus récents, OnePlus promet 3 ans de mise à jour Android, et 4 ans de correctifs de sécurité. Ce suivi plus long est notamment possible grâce à la fusion récente d’Oppo et de OnePlus.