Samsung commence officiellement le déploiement de la mise à jour One UI 7, voici qui y a droit en premier

Samsung vient de lancer officiellement sa nouvelle interface One UI 7. De nombreux modèles Galaxy commencent à recevoir la surcouche d'Android 15. D'autres suivront dans les prochaines semaines selon un calendrier déjà bien rempli.

Samsung propose régulièrement des mises à jour Android majeures pour ses smartphones et tablettes. Ces nouvelles versions introduisent des améliorations visuelles, des fonctions supplémentaires et des ajustements pratiques. Android 15, combiné à One UI 7, suit cette logique, avec un déploiement progressif sur plusieurs modèles. Comme souvent, les appareils les plus récents sont servis en premier, avant une diffusion plus large sur les modèles plus anciens.

Le déploiement a commencé le 7 avril 2025, en Corée du Sud, avant d’arriver aux États-Unis et en Europe. Parmi les nouveautés de One UI 7, on retrouve un panneau de raccourcis plus clair, une séparation entre les notifications et les réglages rapides, un tiroir d’applications vertical et une interface multitâche repensée. Samsung a également introduit de nouveaux effets visuels et une meilleure personnalisation des icônes et dossiers.

One UI 7 arrive sur les Galaxy S24, Fold 6, Tab S10 et bien d’autres modèles

La mise à jour vers Android 15 est déjà disponible sur plusieurs smartphones et tablettes, dont :

Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra (déploiement large)

Galaxy S24 FE, S23, S23+ et S23 Ultra (disponibles en Corée)

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 (déploiement large)

Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 (disponibles en Corée)

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, Tab S9, S9+ et S9 Ultra (en Corée)

Samsung prévoit de déployer Android 15 sur plus de 50 modèles d’ici fin juillet. Voici quelques-uns des modèles confirmés :

Série Galaxy S22, S21, S23 FE

Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3

Galaxy Tab S8, Tab S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+

Plusieurs Galaxy A (A56, A36, A26, A34, A35, A25, A15, A24, A33, A53, A16)

Galaxy Tab A9, A9+, Tab Active 5 et Active 4 Pro

Certains modèles comme les Galaxy S25 ou la Galaxy Tab S10 FE seront directement livrés avec One UI 7 préinstallé. Samsung a aussi confirmé un calendrier étalé jusqu’en juin 2025.