Ce bug pénible de One UI 8 risque de vous faire rater des notifications essentielles

Samsung déploie sa surcouche One UI 8, basée sur Android 16, à une cadence impressionnante. Si elle apporte de nombreuses nouveautés, elle comporte également un bug pénible qui pourrait vous faire rater des informations cruciales.

Tout comme d’autres modèles de smartphones, les Samsung Galaxy sont dotés d’un mode Ne pas déranger à personnaliser et de nouveau accessible via un raccourci. Il permet à leurs utilisateurs de mettre en sourdine tous les appels, alertes ou notifications de leur appareil, sauf les exceptions qu’ils ont prédéfinies. Le but ? Leur permettre de ne pas être dérangé par leur téléphone lors de moments importants, tout en leur évitant de manquer des notifications importantes. En théorie, du moins. Côté pratique, il semble y avoir un bug sérieux dans la surcouche One UI 8 de Samsung, basée sur Android 16.

À cause de ce bug pénible de One UI 8, vous pourriez manquer des informations importantes

Samsung déploie One UI 8 à un rythme impressionnant. La version stable de cette surcouche est déjà disponible sur les derniers pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE. Au programme, de nombreuses nouveautés, telles que les sous-titres d’appel, une Galaxy AI améliorée, un panneau rapide repensé ou encore des applications Samsung revisitées. Mais d’après nos confrères de SamMobile, One UI 8 comporte aussi un bug sérieux qui réinitialise les préférences prédéfinies du mode Ne pas déranger. Résultat ? Vous pourriez manquer des messages, des alertes, des notifications ou des appels cruciaux.

Concrètement, nos confrères, qui sont propriétaires d’un Galaxy Z Fold 7, ont constaté que leurs préférences du mode Ne pas déranger se réinitialisaient régulièrement. Par exemple, ils l’ont configuré de sorte à autoriser les appels et messages de certains contacts et les notifications de certaines applications. Mais le lendemain, plus aucune préférence : en activant le mode Ne pas déranger, leur smartphone coupait toutes les notifications, y compris celles configurées comme essentielles.

Ce bug est particulièrement gênant, surtout pour une fonctionnalité utilisée quotidiennement par de nombreux utilisateurs. Si ces derniers s’en plaignent, aucune mise à jour n’est pour le moment disponible pour les pliants de la marque, ni pour les autres appareils tournant sous la bêta One UI 8. Il n’y a plus qu’à espérer que Samsung déploie rapidement un correctif pour ces modèles. En revanche, la marque sud-coréenne a publié la cinquième bêta de One UI 8 pour les modèles de la série Galaxy S25 et ce bug y a été corrigé, d’après son journal de modifications.