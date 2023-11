One UI 6.0 : moche et inutile, l’écran d’accueil concocté par Samsung ne fait pas l’unanimité

One UI 6.0, la nouvelle surcouche logicielle des smartphones Samsung récents commence à être disponible sur la majorité des appareils. La compagnie sud-coréenne semble avoir quelque peu bâclé le design de son logiciel.

Si vous possédez un smartphone Galaxy de Samsung récent, il y a de fortes chances pour que vous puissiez déjà profiter de la nouvelle surcouche logicielle de Samsung, One UI 6. La mise à jour devrait finir d’être déployée d’ici le début du mois de décembre, mais le moins qu’on puisse dire, c’est que les premiers retours sont mitigés. Le site Sam Mobile avance même que la page d’embarquement est si terne et peu informative qu'elle en est inutile.

La première fois que le journaliste a lancé son smartphone Galaxy sous Android 14 avec l’interface One UI 6.0, il a été surpris par l’indigence du design de la page d’accueil de son appareil. Comme vous pouvez le constater, on se rapproche du niveau zéro de la créativité, et pire encore, l’écran n’apporte aucune information utile aux nouveaux arrivants. Les clients fidèles du géant coréen noteront qu’il s’agit d’une première. D’après Sam Mobile, les précédentes versions de One UI n’affichaient pas de page d’accueil spécifique après la mise à jour. Cela dit, on peut s’interroger sur la pertinence de ce « non choix » de la part du leader mondial des ventes de smartphones.

On dirait bien que Samsung a bâclé l’écran d’accueil de One UI 6…

À l’heure où l’innovation et le design sont plus que jamais des critères d'achat importants, après le prix, bien évidemment, le peu d’attention porté à cette page d’accueil ne cesse d’interroger. Samsung n’aurait-il pas pu s’inspirer d'Apple, comme il le fait souvent, et concevoir des écrans d’embarquement au design engageant et coloré ?

Par ailleurs, quelles sont les nouveautés apportées par One UI 6.0 et Android 14 par rapport à son prédécesseur ? Quel intérêt y a-t-il à les télécharger ? Autant de questions qui ne trouveront réponse que si vous creusez un peu dans votre smartphone et que vous ouvrez l’application Astuces. Espérons que la compagnie saura faire preuve d’un peu plus d’imagination et de talent artistique lors des prochaines mises à jour.