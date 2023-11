Samsung travaille sur un écran qui consomme beaucoup moins d’énergie

Le constructeur coréen Samsung prépare une petite révolution dans le monde des smartphones avec un nouveau type d'écran appelé PHOLED. Sa particularité est d'être moins énergivore que les actuels OLED.



Allez faire un tour dans la section Batterie des Paramètres de votre smartphone. En excluant les applications, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie ? La réponse sera la même pour tout le monde : l'écran. Forcément, c'est lui qui affiche absolument tout ce que vous faites avec le mobile. Réduire la quantité d'énergie dont il a besoin, c'est mécaniquement augmenter l’autonomie de l'appareil qui en est équipé. C'est justement ce à quoi est en train de travailler Samsung. L'idée est de proposer un nouveau type d'écran OLED appelé PHOLED. On dit “nouveau”, mais le terme était déjà utilisé en 2013 avec le Galaxy S4.

La lettre “P” est pour “Phosphorescent“. Actuellement, les sous-pixels verts et rouges des dalles OLED utilisent des matériaux phosphorescents. Mais pas les diodes bleues, qui elles sont composées d'éléments fluorescents. La différence est importante : l'efficacité lumineuse est de 25 %, contre 100 % pour les sous-pixels phosphorescents. Vous l'aurez compris, le but est donc que les sous-pixels bleus se mettent au niveau des verts et des rouges, pour un écran qui consomme beaucoup moins de batterie. Mais ça ne sera pas pour tout de suite.

Le nouvel écran PHOLED de Samsung augmenterait l'autonomie des smartphones

Lors d'un séminaire, Daejeong Yoon, directeur adjoint de la société d'études de marché UBI Research, a déclaré : “il y a eu une prédiction antérieure selon laquelle le matériau phosphorescent bleu (en cours de développement par Samsung Display) pourrait être appliqué à un téléphone pliable dont la sortie est prévue à la mi-2024, mais le délai d'application prévu est retardé [d'un an]” par des difficultés de production. Le téléphone pliable en question n'est autre que les Z Flip et Z Flop 6, successeurs des Z Flip et Z Flop 5. Pas d'écran PHOLED pour eux, mais ce serait en toute logique le cas pour les Z Flip et Z Fold 7 de 2025.

La technologie PHOLED n'est pas parfaite pour autant. La durée de vie d'un tel écran représente 55 % de celle d'un écran OLED. Un chiffre qui ne va pas encourager les constructeurs à s'équiper, malgré les promesses d'efficacité lumineuse à la hausse et de consommation énergétique fortement réduite. 2025 n'est pas si loin, et on ne sait pas si cela laissera le temps à Samsung de peaufiner sa formule avant de la déployer sur le marché.

Source : The Elec