Samsung OneUI 5.0 vous permet d’évaluer la qualité WiFi de votre smartphone

One UI 5.0 commence à se dévoiler à travers sa première bêta et, avec elle, les nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent. Parmi ces dernières, on en retrouve une particulièrement intéressante, qui permet de suivre à la trace les performances de son réseau WiFi. Zones mortes, historique, transfert de données, les smartphones Samsung vont fournir de nombreuses données sur votre connexion.

Il y a presque un mois, nous avions eu un premier aperçu de One UI 5.0. À l’époque, nous avions surtout pu constater les changements esthétiques apportés par la nouvelle surcouche, au travers des animations plus fluides et du recalibrage des couleurs. Aujourd’hui, alors que la première bêta est en cours de déploiement sur les Galaxy S22, nous pouvons enfin plonger plus en profondeur au sein de la mise à jour.

Une fonctionnalité en particulier a retenu l’attention de nouveaux utilisateurs. Cachée au sein des paramètres réseau, celle-ci permet de monitorer très précisément les performances de son réseau WiFi, au sein d’un menu intitulé WiFi Intelligent. Pour y accéder, il faut cliquer une dizaine de fois sur le nom de la section pour ouvrir les options développeur liées au WiFi, de la même manière que pour les options développeurs d’Android.

One UI 5.0 va permettre d’en savoir plus sur votre réseau WiFi

Une fois le menu ouvert, pléthores d’informations et de données diverses et variées s’affichent à l’écran. Qualité de votre réseau, historique des données transférées, vous pouvez plus ou moins trouver n’importe quelle information que vous cherchez à propos de votre connexion. Chose très intéressante, il est même possible de déterminer les « zones mortes » de votre réseau, à savoir les lieux au sein de votre logement où le réseau est le moins puissant.

Une fonctionnalité qui a plusieurs avantages. Premièrement, ceux qui souhaiteront bénéficier de la meilleure connexion possible à chaque point de leur logement sauront précisément où placer des répéteurs WiFi si leur utilisation s’impose. De plus, Samsung évite ainsi aux utilisateurs de télécharger des applications tierces pour obtenir le même résultat, et ainsi risquer de voir leurs données personnelles transférées à des organismes inconnus.