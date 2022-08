Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : des photos volées dévoilent tout des deux smartphones pliables

Alors que l’événement de présentation des prochains Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 va avoir lieu dans quelques jours, des photos volées des deux smartphones ont déjà été publiées sur la toile.

Seulement quelques jours avant la conférence Unpacked de Samsung le 10 août prochain, nous savons déjà presque tout des prochains Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 de Samsung. En plus des images officielles, des caractéristiques techniques ou encore des prix des deux modèles, de nouvelles photos volées viennent nous donner un aperçu des smartphones sous toutes leurs coutures.

L’utilisateur français de Twitter @noh_tech a publié en avance des images des deux appareils, qui ont vraisemblablement été capturées lors d’un événement réservé à la presse qui s’est tenu à Londres il y a quelques jours. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que nous pouvons apercevoir le Galaxy Z Flip 4, puisque d’autres photos volées avaient déjà été publiées dès le mois de juin.

Les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 sont équipés d’un écran pliable plus avancé

Selon @noh_tech, la pliure des écrans des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 serait moins visible qu’avant, ce qui corrobore des rapports précédents qui affirmaient que Samsung avait bien réduit la profondeur du pli, sans pour autant le supprimer entièrement.

Sur les images, on peut apercevoir les deux Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 dans leur coloris « Navy ». Samsung proposera évidemment davantage de coloris sur ses deux appareils, et même plus de 70 combinaisons de couleurs différentes sur l’appareil le plus abordable grâce à sa version Bespoke Editon. Pour rappel, cette édition vous permet de changer la couleur du verre sur les deux parties du dos du smartphone. Vous pouvez opter pour un dos uni, ou pour une couleur différente sur chaque partie.

Samsung n’a pas tardé à faire retirer les photos de Twitter en déposant une requête de droit d’auteur (DMCA). Les images ont donc été supprimées du compte Twitter de @noh_tech, mais continuent malgré tout à être partagées sur le Web. Il reste encore quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir officiellement les smartphones mercredi prochain.