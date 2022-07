One UI 5 : la nouvelle surcouche de Samsung basée sur Android 13 dévoilée en avance

Alors que Samsung n’a pour l’instant pas levé le voile sur la nouvelle version de sa surcouche One UI 5 basée sur Android 13, cette dernière a fait l’objet d’une fuite massive, et son sait désormais déjà presque tout à son sujet.

Le célèbre leaker Max Weinbach a réussi à mettre la main sur une version bêta de la nouvelle surcouche de Samsung qui arrivera bientôt sur ses smartphones Galaxy. La nouvelle version ne s’annonce pas révolutionnaire, mais apporte tout de même un petit lot de changements bienvenus.

D’après le leaker, One UI 5 apporte notamment de petits changements à la conception du panneau de notification. En plus d'un aspect redessiné, les alertes ont maintenant de nouvelles icônes. L'opacité a également été légèrement ajustée pour les paramètres rapides et les ombres. De son côté, la boîte de dialogue d'autorisation semble avoir changé de position, passant du bas au centre, avec des boutons colorés sur lesquels cliquer. Bien qu'aucune de ces modifications ne soit significative, elles offrent un nouveau design qui apporte un peu de fraicheur à l’interface.

Samsung revoit ses animations pour rendre son interface plus fluide

Un des principaux reproches que l’on pouvait faire à One UI 4.1 était son manque de fluidité par rapport à ses concurrents tels que MIUI ou ColorOS. Les animations de One UI 5 semblent désormais plus fluides que les versions précédentes, et Samsung a ajouté de nouveaux gestes multitâches. Les utilisateurs seront désormais en mesure de glisser vers le haut à partir du bas avec deux écrans pour accéder à la vue partagée ou glisser vers l'intérieur à partir du coin supérieur droit pour faire une fenêtre popup.

One UI 5 ajoute également un outil OCR (reconnaissance optique de caractères) qui détecte le texte des images pour le copier-coller facilement. Vous pourrez donc copier du texte à partir de l'appareil photo ou d'une image et le coller rapidement dans des messages.

Samsung semble également introduire son hub de confidentialité natif avec la nouvelle bêta, similaire à ce que nous avons vu sur les bêta d'Android 13 sur les appareils Pixel, comme le Pixel 6 Pro. Il donne principalement accès à des préférences de sécurité spécifiques comme l'écran de verrouillage, la sécurité des apps ou encore la biométrie. Enfin, Samsung Notes offre de fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de collaborer avec un maximum de cent personnes qui peuvent écrire, modifier et partager des notes.

