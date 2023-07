Meta dévoile Threads, son réseau social qui veut achever Twitter

Alors que Twitter est à l’agonie, Meta a décidé de remuer le couteau dans la plaie en publiant discrètement son application Threads, rival assumé de l’oiseau bleu, sur l’App Store. L’occasion d’avoir un réel aperçu de l’application, qui s’annonce décidément comme un clone du réseau social mourant d’Elon Musk.

Ce dimanche 2 juillet, la panique a régné sur Twitter. Soudainement, sans que le réseau social ne prévienne personne, une limite a été imposée à tous les utilisateurs non payants, qui ne pouvaient plus visionner que 600 tweets par jour. Ils ont été alors nombreux à migrer vers BlueSky, énième clone de Twitter — toutefois soutenu par Jack Dorsey, le créateur de Twitter — poussant Elon Musk à annuler la mesure en panique.

Mais le mal était fait et, après de longs mois de décisions douteuses et de polémiques à répétition, des millions d’utilisateurs sont aujourd’hui désespérés de retrouver un jour le Twitter de leurs souvenirs. À moins qu’un autre acteur le leur livre. Arrive sur scène Meta, qui ne fait plus l’effort de cacher son ambition d’achever Twitter après son clone : Threads.

Voici Threads, le réseau social qui dans sur la tombe de Twitter

Voilà plusieurs mois que l’on sait que Meta travaille sur ce nouveau réseau social, qui n’a de nouveau que le titre. Mais, alors que Twitter prenait feu ce week-end, le groupe de Mark Zuckerberg a eu le bon goût d’ouvrir lancer la page de l’application sur l’App Store. « Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui seront tendance demain », peut-on lire sur celle-ci.

Le concept derrière l’application est simple : offrir aux utilisateurs d’Instagram un réseau social similaire à Twitter, sur lequel ils pourront conserver leur pseudo et suivre l’actualité des créateurs auxquels ils sont déjà abonnés, dans un fil d’actualité basé sur le texte plutôt que l’image. Le nom Threads est d’ailleurs une référence directe à ces suites de tweets qui forment un tout cohérent.

S’il n’est pas encore possible de télécharger Threads, nous en avons tout de même cette fois un réel aperçu, bien plus précis que celui auquel nous avons eu droit le mois dernier. Sans surprise là encore, il s’agit ni plus de Twitter avec une surcouche Instagram. Autant dire que les utilisateurs ne s’y perdront pas. Le lancement, quant à lui, approche à grands pas. Il est prévu pour le 6 juillet prochain.