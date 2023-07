Threads, l’anti-Twitter de Meta, est déjà disponible en version web

La veille de son lancement officiel sur les stores d’application, Threads a d’ores et déjà ouvert les portes de sa version web à quelques personnalités triées sur le volet. Pour l’heure, toutes les interactions avec les publications disponibles renvoient vers la page de téléchargement de l’application — sauf chez nous.

Demain, Meta lancera officiellement Threads, son tout nouveau réseau social reposant sur les bases d’Instagram et copiant plus ou moins tout le reste sur Twitter. En surface, le concept est simple : proposer une sorte de version textuelle d’Instagram, en permettant aux utilisateurs de l’application de conserver leur pseudo. En réalité, l’ambition est assez limpide : tenter d’achever Twitter une bonne fois pour toutes.

Le timing ne trompe d’ailleurs personne. Alors qu’Elon Musk enchaîne les mesures polémiques sur sa plateforme, et après une énième controverse en début de mois, Threads arrive comme qui dirait au moment opportun. Et, histoire de remuer encore un plus le couteau dans la plaie, le réseau social s’offre même une sortie anticipée dès aujourd’hui.

Threads ouvre déjà ses portes à quelques influenceurs

Il s’agit plus précisément de la version web de la plateforme, disponible à l'adresse Threads.net, qui a été inaugurée par Mark Zuckerberg lui-même. Le patron de Meta s’est targué d’un sobre message pour ouvrir le bal : « C’est parti. Bienvenue sur Threads ». À l’heure où sont écrites ces lignes, la publication a d’ores et déjà récolté plus d’un millier de likes et quelques centaines de réponses.

Enfin, le milliardaire est loin d’être le seul à avoir déjà accès à Threads : de nombreux influenceurs ainsi que quelques marques l’y ont également rejoint. Le tout sert bien sûr un but marketing, visant à convaincre les internautes — et principalement les utilisateurs de plus réfractaires à Twitter — que cela vaut le coup de faire la bascule vers une autre plateforme, puisque certaines personnes qu’ils suivent y sont déjà présentes.

L’interface, de son côté, est pour le moment relativement sommaire. Le design se veut particulièrement sobre, affichant uniquement les messages accompagnés des interactions habituelles : like, commentaire, « retweet » (à défaut d’un autre terme pour le moment) et partage vers un autre site. The Verge rapporte qu’en cliquant dessus, le visiteur est invité à attendre que l’application soit disponible en téléchargement.

De notre côté, le message est tout autre : « Threads n’est pas encore disponible dans votre région. D’ici là, vous pouvez continuer à voir du contenu. » Hé oui : en France, comme dans tous les autres pays membres de l’Union européenne, Threads ne sera disponible demain. La raison officielle n’est pas encore connue, mais il y a fort à parier que le RGPD soit en cause.