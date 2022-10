Offrez-vous le Xiaomi Mi 11i à prix réduit chez SFR et RED by SFR

Ces sont les fêtes de fin d'année avant l'heure chez SFR et RED by SFR ! Jusqu'au 26 décembre 2022, l'opérateur au carré rouge et sa filiale low-cost proposent à leurs clients respectifs une remise immédiate de 100 euros sur l'achat du smartphone 5G Xiaomi Mi 11i.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11I CHEZ SFR

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11I CHEZ RED BY SFR

Après le Honor 50 (128 Go) chez Bouygues Telecom, un autre smartphone 5G à moins de 300 euros est à l'honneur chez SFR et RED by SFR.

Jusqu'au lundi 26 décembre 2002 et ce dans la limite des stocks disponibles, le Xiaomi Mi 11i est proposé sans forfait et dans un coloris noir au prix de 299 euros au lieu de 399 euros sur les deux boutiques en ligne ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part de SFR et de RED by SFR.

Commercialisé en France depuis le printemps 2021, le Xiaomi Mi 11i est équipé d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Xiaomi Mi 11i.