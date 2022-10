Le Honor 50 (128 Go) passe sous les 280 € grâce à cette offre Bouygues Telecom

Le Honor 50 vous a récemment tapé dans l'oeil et vous souhaitez l'offrir en vue des prochaines fêtes de fin d'année ? En ce moment, le modèle 128 Go du smartphone 5G peut être obtenu sous les 280 euros grâce à une offre de remboursement sur la boutique en ligne Bouygues Telecom.

Après le Realme GT 2 (256 Go) chez Cdiscount, c'est au tour d'un autre smartphone 5G de faire l'objet d'un deal intéressant sur le site d'un opérateur français. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le Honor 50 proposé en trois coloris au choix et dans sa version 128 Go est vendu par la boutique Bouygues Telecom au prix de revient de 279,90 euros au lieu de 329,90 euros.

La réduction de 50 euros se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement. Pour information, le tarif est obtenu “sans forfait” et le coupon et les instructions seront envoyés par e-mail après l'achat du téléphone.

Considéré comme le jumeau du Huawei Nova 9, le Honor 50 dispose d'un écran OLED de 6,57 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778 (6 nm), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh avec la charge rapide à 66W et du système d'exploitation mobile Android 11.

Pour l'APN, on retrouve un quadruple capteur de 108 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la partie connectique du téléphone se compose essentiellement du WiFi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Honor 50.