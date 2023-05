Offrez-vous ces écouteurs sans fil JBL en promotion pour la fin des French Days

Envie de vous procurer une paire d'écouteurs sans fil à moins de 40 euros, lors des French Days 2023 ? Optez pour les Vibe Buds de la marque JBL qui sont vendus à exactement 39,99 euros sur le site Cdiscount.

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de l'édition printanière des French Days Cdiscount 2023 ! Pour les derniers instants de l'événement commercial, le site e-commerce français propose des écouteurs sans fil JBL en promotion.

Alors qu'on pouvait l'avoir à 59,99 euros, la paire d'écouteurs JBL Vibe Buds disponible dans un coloris noir voit son prix baisser à 39,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 20 euros de la part de Cdiscount.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et les appareils fonctionnant sous Android, les Vibe Buds de JBL sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui bénéficient d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 32 heures grâce à leur étui de charge sans fil fourni. Résistante aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, la paire d'écouteurs sans fil dispose d'une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, d'une impédance de 16 ohms et d'une sensibilité de 100 dB SPL à 1 kHz. D'un poids de 4,5 grammes chacun, les écouteurs affichent des dimensions de 21,5 x 20,4 x 15,8 mm.