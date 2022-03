Offre VPN : les prix sont à la fête chez NordVPN

Si vous recherchez un VPN de qualité à un prix très raisonnable, NordVPN est en promo à 2,99 € par mois au lieu de 10,49 € par mois. Vous recevez en plus un cadeau constitué de plusieurs mois de bonus : jusqu'à 2 ans d'extension possible. Cela ramène le prix du VPN à seulement 1,49 €.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 5000 serveurs 6 connexions simultanées maximum 60 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de NordVPN. - 71% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 58% 4.39€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.49€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

POUR PROFITER DE CE BON PLAN

NordVPN propose une réduction importante sur le prix de son abonnement mensuel. Vous pouvez y souscrire en ce moment à 2,99 € par mois. En effet, le fournisseur propose une première réduction de 71% sur la formule de 2 ans. Ensuite, il est possible de faire baisser davantage le prix du VPN grâce à une offre d'extension inédite.

Pour toute souscription à la formule de deux ans, NordVPN qui fait partie des meilleurs VPN du marché vous offre systématiquement des mois de bonus. Jusqu'à 24 mois pour être précis, mais tout dépend de votre chance. Les bonus possibles sont d'un mois, trois mois et 24 mois. La durée est tirée au hasard.

NordVPN : cette offre fait baisser son prix jusqu'à 1,49 €

Comment est-ce possible ? Eh bien, en obtenant un bonus de 24 mois, vous paierez au total 71,76 € pour 48 mois de service. NordVPN vous reviendra au final à seulement 1,49 € par mois. C'est simplement le meilleur prix pour un VPN de cette qualité en ce moment. Et cela est possible grâce à une cette offre spéciale proposée dans le cadre du dixième anniversaire de NordVPN.

Sachant que le prix mensuel du VPN est de 10,49 €, vous bénéficiez de pas moins de 85% de réduction vous décrochez le bonus de 2 ans. N'hésitez donc pas à tenter votre chance sachant que dans la catégorie des top VPN, les concurrents facturent jusqu'à 7,88 € par mois pour un abonnement longue durée.

Quelles sont les caractéristiques de NordVPN?

Venons-en aux particularités de NordVPN. Ce VPN offre des débits de connexion confortables qui vous permettent de surfer en toute tranquillité, mais aussi d'effectuer les tâches les plus gourmandes en bande passante sans souci de stabilité. On pense notamment au jeu en ligne, au streaming à très haute résolution ou encore à l'IPTV.

C'est l'un des atouts de premier plan quand on choisit un VPN. Et nous avons pu confirmer lors de notre test de NordVPN qu'il offre des vitesses nettement au-dessus de ce qui est nécessaire pour profiter pleinement d'Internet. Vous avez le chois entre plus 5000 serveurs dans 60 pays différents. Mais les débits ne sont pas les mêmes d'un serveur à un autre.

Sachez par ailleurs que NordVPN peut être utilisé sur jusqu'à 6 appareils en même temps. Vous pouvez partager le même compte avec vos proches. Enfin, pour la partie sécurité, ce VPN utilise le protocole NordLynx qui est dérivé de WireGuard, l'un des meilleurs de la catégorie. Et pour le chiffrement, c'est l'incontournable AES-256 qui est utilisé ici.